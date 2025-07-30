В четверг, 31 июля состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между шведским «Хеккеном» и бельгийским «Андерлехтом». По киевскому времени игра начнется в 20:00. Первый поединок завершился минимальной победой «Андерлехта».

Хеккен

После 17 поединков текущего розыгрыша чемпионата Швеции «Хеккен» имеет 22 очка на счету и занимает 9 место, отставая от лидера уже на 21 балл. Расстояние от еврокубковой зоны тоже существенно – 11 зачетных пунктов. Однако в прошлом сезоне коллектив получил право выступать в отборе евротурниров не из-за хорошего места в чемпионате, а благодаря победе в кубке – в финале турнира команда одолела «Мальме» в серии послематчевых пенальти. В 1-м квалификационном раунде Лиги Европы «Хеккен» одолел «Спартак Трнава» с общим счетом 3:2.

Андерлехт

За 10 игр чемпионской группы Лиги Жупиле коллектив набрал 10 зачетных пунктов и занял 4-е место, уступив ближайшим конкурентам на 11 баллов. Именно это позволило команде начинать путешествие в Лиге Европы со 2-го квалификационного раунда. В Кубке Бельгии клубу не повезло - «Андерлехт» проиграл "Брюгге" со счетом 2:1 в финальном поединке.

Личные встречи

До игры на прошлой неделе команды никогда не встречались в очных поединках.

Интересные факты

В последних 4-х домашних играх «Хеккен» забил 8, а пропустил 12 голов. За этот отрезок команда одержала 1 победу, 1 раз сыграла вничью и дважды проиграла.

«Андерлехт» получил 6 баллов за 5 игр чемпионской группы чемпионата в прошлом сезоне – 2-й худший результат.

«Хеккен» пропустил 31 мяч за 17 игр чемпионата в текущем сезоне – 3-й худший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 3 с коэффициентом 1.64.