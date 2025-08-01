Роман ГРИГОРЧУК: «Победа Полесья? Все было именно так, как мы и ожидали»

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, поделился эмоциями после победы житомирского «Полесья» над Санта-Коломой из Андорры (4:1) в квалификации Лиги конференций.

– Как вы оцените игру «Полесья»? После первой игры с «Санта-Коломой» вы поддержали Руслана Ротаня и его тренерский штаб...

– Слава Богу, что все хорошо завершилось. Все было верно и именно так, как мы и ожидали.«Полесье» просто выиграло. Я не думаю, что они играли в таком стиле, как они хотят играть. Команда выиграла и имеет время для формирования своего стиля. Критики станет меньше – все успокоятся.

Команда начнет играть и прогрессировать. К игре «волки» подошли прагматично, задача была одна – достичь результата, им это удалось. Уровень игроков «Полесья» намного выше, чем у их оппонентов, чем ребята Ротаня и воспользовались.

– Когда андоррцы быстро забили свой мяч, восстановив двухматчевый паритет, стало немного страшно...

– А мне – нет. По игре я видел, что всё спокойно и нормально. У меня не было сомнений в проходе «Полесья», даже после пропущенного гола.

– Кого бы вы могли выделить в матче?

– Я думаю, что все старались. Видна была настройка на игру. Футболисты очень ответственно подошли к игре. Я считаю, что у подопечных Руслана Ротаня даже был запас – они могли добавить, если было бы нужно.

– Недооценки, которая могла иметь место в первом матче, здесь точно не могло быть...

– Нет-нет. Я думаю, что дней через пять до игры футболисты уже знали, что будут делать на поле и видели свою победу. Они понимали, что гораздо сильнее. Не думаю, что всю прошлую неделю они думали только о результате первой игры.

– Ваше мнение, Полесью удастся пройти в групповой раунд Лиги конференций?

– Полесье нужно время, потому что я понимаю в какой футбол они хотят играть – этот футбол достаточно серьезный, для его построения нужно время. Но мы должны понимать, что нужно ставить игру, но от тебя и результата ожидают. Ротань должен найти пути для решения этих двух вопросов.

– Какой бы совет Вы дали Руслану Ротаню, учитывая свой еврокубковый опыт?

– Здесь, скорее, не совет, а я просто могу сказать свое мнение... Этот период, когда команды играют квалификации, лично мне очень нравился, потому что он очень интересен. Каждую неделю другая команда. Ты готовишься… нужно находить какие-то детали и тактические моменты. Это очень интересный период. Я хочу, чтобы тренеры плодотворно поработали и вышли в групповой этап Лиги конференций.