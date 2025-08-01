Полесье одержало первую победу в еврокубках
Премьерную викторию житомиряне отпраздновали в 4-м матче на международной арене
«Полесье» одержало первую победу в еврокубках, причем сразу с крупным счетом. Житомиряне стали 12-м украинским клубом, побеждавшим на международной арене с преимуществом в три и более мяча. Премьерную викторию житомиряне отпраздновали в 4-м матче. Меньше игр на первый крупный успех понадобилось шести нашим командам. Но премьерного разгрома в гостях ранее добивались только «Динамо», «Заря» и «Черноморец».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Первые крупные победы украинских клубов в еврокубках
|
Матч
|
Клуб
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
Динамо
|
02.09.1965
|
КК
|
1/16
|
Колрейн
|
6:1 (г)
|
1-й
|
Шахтер
|
15.09.1976
|
КУ
|
1/32
|
Динамо Бл
|
3:0 (д)
|
1-й
|
Кривбасс
|
12.08.1999
|
КУ
|
КР
|
Шамкир
|
3:0 (д)
|
1-й
|
Металлург З
|
15.08.2002
|
КУ
|
КР
|
Биркиркара
|
3:0 (д)
|
2-й
|
Днепр
|
03.10.1984
|
КЧ
|
1/16
|
Трабзонспор
|
3:0 (д)
|
2-й
|
Металлист
|
05.10.1988
|
КК
|
1/16
|
Борац
|
4:0 (д)
|
4-й
|
Полесье
|
31.07.2025
|
ЛК
|
КР2
|
Санта Колома
|
4:1 (г)
|
5-й
|
Заря
|
17.07.2014
|
ЛЕ
|
КР2
|
Лячи
|
3:0 (г)
|
5-й
|
Металлург Д
|
12.08.2014
|
КУ
|
КР2
|
Тирасполь
|
3:0 (д)
|
6-й
|
Ворскла
|
27.06.1998
|
КИ
|
Р1
|
Лейфтюр
|
3:0 (д)
|
7-й
|
Карпаты
|
15.07.2010
|
ЛЕ
|
КР2
|
Рейкьявик
|
3:0 (д)
|
11-й
|
Черноморец
|
19.08.1992
|
КК
|
ПР
|
Вадуц
|
5:0 (г)
КЧ - Кубок чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; КИ - Кубок Интертото; Р1 - первый раунд; ПР - предварительный раунд; КР - квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд.
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