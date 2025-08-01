«Полесье» одержало первую победу в еврокубках, причем сразу с крупным счетом. Житомиряне стали 12-м украинским клубом, побеждавшим на международной арене с преимуществом в три и более мяча. Премьерную викторию житомиряне отпраздновали в 4-м матче. Меньше игр на первый крупный успех понадобилось шести нашим командам. Но премьерного разгрома в гостях ранее добивались только «Динамо», «Заря» и «Черноморец».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые крупные победы украинских клубов в еврокубках

Матч Клуб Дата Ранг Стадия Соперник Счет 1-й Динамо 02.09.1965 КК 1/16 Колрейн 6:1 (г) 1-й Шахтер 15.09.1976 КУ 1/32 Динамо Бл 3:0 (д) 1-й Кривбасс 12.08.1999 КУ КР Шамкир 3:0 (д) 1-й Металлург З 15.08.2002 КУ КР Биркиркара 3:0 (д) 2-й Днепр 03.10.1984 КЧ 1/16 Трабзонспор 3:0 (д) 2-й Металлист 05.10.1988 КК 1/16 Борац 4:0 (д) 4-й Полесье 31.07.2025 ЛК КР2 Санта Колома 4:1 (г) 5-й Заря 17.07.2014 ЛЕ КР2 Лячи 3:0 (г) 5-й Металлург Д 12.08.2014 КУ КР2 Тирасполь 3:0 (д) 6-й Ворскла 27.06.1998 КИ Р1 Лейфтюр 3:0 (д) 7-й Карпаты 15.07.2010 ЛЕ КР2 Рейкьявик 3:0 (д) 11-й Черноморец 19.08.1992 КК ПР Вадуц 5:0 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; КИ - Кубок Интертото; Р1 - первый раунд; ПР - предварительный раунд; КР - квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд.