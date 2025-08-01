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Лига конференций
01 августа 2025, 11:40 | Обновлено 01 августа 2025, 11:46
239
1

Полесье одержало первую победу в еврокубках

Премьерную викторию житомиряне отпраздновали в 4-м матче на международной арене

01 августа 2025, 11:40 | Обновлено 01 августа 2025, 11:46
239
1
Полесье одержало первую победу в еврокубках
ФК Полесье

«Полесье» одержало первую победу в еврокубках, причем сразу с крупным счетом. Житомиряне стали 12-м украинским клубом, побеждавшим на международной арене с преимуществом в три и более мяча. Премьерную викторию житомиряне отпраздновали в 4-м матче. Меньше игр на первый крупный успех понадобилось шести нашим командам. Но премьерного разгрома в гостях ранее добивались только «Динамо», «Заря» и «Черноморец».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые крупные победы украинских клубов в еврокубках

Матч

Клуб

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

1-й

Динамо

02.09.1965

КК

1/16

Колрейн

6:1 (г)

1-й

Шахтер

15.09.1976

КУ

1/32

Динамо Бл

3:0 (д)

1-й

Кривбасс

12.08.1999

КУ

КР

Шамкир

3:0 (д)

1-й

Металлург З

15.08.2002

КУ

КР

Биркиркара

3:0 (д)

2-й

Днепр

03.10.1984

КЧ

1/16

Трабзонспор

3:0 (д)

2-й

Металлист

05.10.1988

КК

1/16

Борац

4:0 (д)

4-й

Полесье

31.07.2025

ЛК

КР2

Санта Колома

4:1 (г)

5-й

Заря

17.07.2014

ЛЕ

КР2

Лячи

3:0 (г)

5-й

Металлург Д

12.08.2014

КУ

КР2

Тирасполь

3:0 (д)

6-й

Ворскла

27.06.1998

КИ

Р1

Лейфтюр

3:0 (д)

7-й

Карпаты

15.07.2010

ЛЕ

КР2

Рейкьявик

3:0 (д)

11-й

Черноморец

19.08.1992

КК

ПР

Вадуц

5:0 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; КИ - Кубок Интертото; Р1 - первый раунд; ПР - предварительный раунд; КР - квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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