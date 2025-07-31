Элина Свитолина – Камилла Рахимова. Старт в Монреале. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Монреале
В ночь на 31 июля украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Камиллу Рахимову в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в Монреале.
Украинка добыла победу со счетом 7:5, 6:2 за 1 час и 30 минут. Это было первое очное противостояние соперниц.
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Следующей оппоненткой Элины будет финалистка пятисотника в Вашингтоне Анна Калинская.
🏆 WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала
🏳️ Камилла Рахимова – Элина Свитолина [10] – 5:7, 2:6
Видеообзор матча
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