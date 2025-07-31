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  4. Элина Свитолина – Камилла Рахимова. Старт в Монреале. Видеообзор матча
WTA
31 июля 2025, 19:02 |
308
0

Элина Свитолина – Камилла Рахимова. Старт в Монреале. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Монреале

31 июля 2025, 19:02 |
308
0
Элина Свитолина – Камилла Рахимова. Старт в Монреале. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 31 июля украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Камиллу Рахимову в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в Монреале.

Украинка добыла победу со счетом 7:5, 6:2 за 1 час и 30 минут. Это было первое очное противостояние соперниц.

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Следующей оппоненткой Элины будет финалистка пятисотника в Вашингтоне Анна Калинская.

🏆 WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала

🏳️ Камилла Рахимова – Элина Свитолина [10] – 5:7, 2:6

Видеообзор матча

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Элина Свитолина Камилла Рахимова теннисные видеообзоры WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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