«Отличное завершение игры». Свитолина – про победу над Рахимовой

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над «нейтралкой» Камиллой Рахимовой в рамках второго круга турнира WTA 1000 в Монреале:

«Что принесло наибольшее удовлетворение в этом матче? Думаю, эйс в концовке – отличное завершение поединка. В целом, это была хорошая игра. Всегда непросто начинать турнир матчем против «квалифайера»: соперница уже провела здесь несколько поединков, а для меня это была первая встреча. Нужно было адаптироваться к условиям, почувствовать корт. Но я очень довольна сегодняшней победой и благодарна всем, кто остался поддержать.

В чем секрет стабильных результатов за последние полгода? В каждом матче я стараюсь найти свою игру. Это не всегда легко и не всегда происходит сразу. Иногда нужно сильно постараться, копнуть глубже, чтобы нащупать ритм и уверенность. Как сегодня – я просто сосредоточилась на том, что могу контролировать, и делала всё, чтобы выиграть этот поединок».

Ранее сообщалось о том, что Свитолина успешно стартовала на супертурнире в Монреале, одолев россиянку.