Шахтер требует от Болоньи 20 миллионов евро за своего форварда

Клуб итальянской Серии А «Болонья» продолжает интересоваться бразильским форвардом «Шахтера» Эгиналду, к которому, по информации СМИ, присматривалась еще весной.

20-летним бразильцем «красно-синие» хотели бы заменить Дана Ндойе, которого готовят к продаже этим летом в «Ноттингем Форест» за 40 миллионов евро.

С самим Эгиналду итальянский клуб уже провел предварительные переговоры и заручился его принципиальным согласием на трансфер, но договоренности с «Шахтером» у «Болоньи» пока нет.

Сообщается, что «горняки» уведомили боссов «Болоньи» о своем желании получить за Эгиналду не менее 20 миллионов евро. «Красно-синие» надеются в процессе торгов получить скидку или же согласовать с украинским клубом аренду Эгиналду с дальнейшим обязательством выкупа.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» запросил 10 миллионов евро за Эгиналду у «Торино».