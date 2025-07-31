Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер требует от Болоньи 20 миллионов евро за своего форварда
Украина. Премьер лига
31 июля 2025, 13:44 |
1310
3

Шахтер требует от Болоньи 20 миллионов евро за своего форварда

Итальянскому клубу интересен бразилец Эгиналду

31 июля 2025, 13:44 |
1310
3
Шахтер требует от Болоньи 20 миллионов евро за своего форварда
shakhtar.com. Эгиналду

Клуб итальянской Серии А «Болонья» продолжает интересоваться бразильским форвардом «Шахтера» Эгиналду, к которому, по информации СМИ, присматривалась еще весной.

20-летним бразильцем «красно-синие» хотели бы заменить Дана Ндойе, которого готовят к продаже этим летом в «Ноттингем Форест» за 40 миллионов евро.

С самим Эгиналду итальянский клуб уже провел предварительные переговоры и заручился его принципиальным согласием на трансфер, но договоренности с «Шахтером» у «Болоньи» пока нет.

Сообщается, что «горняки» уведомили боссов «Болоньи» о своем желании получить за Эгиналду не менее 20 миллионов евро. «Красно-синие» надеются в процессе торгов получить скидку или же согласовать с украинским клубом аренду Эгиналду с дальнейшим обязательством выкупа.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» запросил 10 миллионов евро за Эгиналду у «Торино».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги подписал лучшего бомбардира Диназа
Самый богатый клуб мира нацелился на звезду сборной Украины. Известна цена
Экс-игрок Шахтера удивил прогнозом на матч с Бешикташем
Эгиналду Болонья Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Серии A трансферы
Алексей Сливченко Источник: Tutto Bologna Web
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Скорости нет, ничего нет, просто ноль. Обидно»
Футбол | 30 июля 2025, 18:46 9
Йожеф САБО: «Скорости нет, ничего нет, просто ноль. Обидно»
Йожеф САБО: «Скорости нет, ничего нет, просто ноль. Обидно»

Известный тренер – о последнем матче киевлян в еврокубках

Ман Юнайтед разгромил Борнмут с Забарным, Эвертон уступил Вест Хэму
Футбол | 31 июля 2025, 13:12 2
Ман Юнайтед разгромил Борнмут с Забарным, Эвертон уступил Вест Хэму
Ман Юнайтед разгромил Борнмут с Забарным, Эвертон уступил Вест Хэму

Состоялось 2 матча Premier League Summer Series

Санта-Колома – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 31.07.2025, 09:19
Санта-Колома – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Санта-Колома – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
Биатлон | 30.07.2025, 18:07
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
Бокс | 31.07.2025, 09:40
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK2025
После аферы с Мудриком ахметке все труднее будет продавать своих браузил
Ответить
+1
easterly
Перевалочна база
Ответить
0
New Zealander
Дуже добре. Спочатку вони писали що Кевіна хочуть на місце Ндоє. Це означає що Шахтар запросив за Кевіна гроші які Болонья не готова платити. Тому переключилися на Егіналдо. Гравець теж цінний, але не незамінний і 20 мільйонів за нього це непогані гроші як на мене
Ответить
-4
Популярные новости
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
30.07.2025, 16:34 19
Футбол
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
30.07.2025, 14:20 2
Футбол
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
30.07.2025, 15:52
Биатлон
Шакур Стивенсон объяснил, почему Усик разгромил Дюбуа в пятом раунде
Шакур Стивенсон объяснил, почему Усик разгромил Дюбуа в пятом раунде
30.07.2025, 04:45 1
Бокс
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
30.07.2025, 10:54 1
Бокс
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
30.07.2025, 02:52
Бокс
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
29.07.2025, 22:25 21
Футбол
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
30.07.2025, 23:09 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем