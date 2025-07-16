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  4. Шахтер отпугнул Торино запросом по Эгиналду. Но есть интерес из АПЛ
Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 16:48 | Обновлено 16 июля 2025, 18:04
1450
2

Шахтер отпугнул Торино запросом по Эгиналду. Но есть интерес из АПЛ

Бразилец интересен клубам из топовых европейских лиг

16 июля 2025, 16:48 | Обновлено 16 июля 2025, 18:04
1450
2
Шахтер отпугнул Торино запросом по Эгиналду. Но есть интерес из АПЛ
shakhtar.com. Эгиналду

В итальянской газете Tuttosport появились подробности слухов, связывающих бразильского форварда «Шахтера» Эгиналду с переходом в «Торино».

Сообщается, что туринский клуб действительно узнавал о возможности подписания Эгиналду, но не делал никаких предложений по игроку.

«Шахтер» дал понять, что готов продать своего игрока за 10 миллионов евро, и в «Торино» эту сумму посчитали для себя слишком дорогой. По этой причине «быки» пока предпочли избрать выжидательную тактику.

Известно, что интерес к Эгиналду также проявляют неназванные клубы из немецкой Бундеслиги и английской Премьер-лиги.

20-летний Эгиналду выступает за «Шахтер» с лета 2023 года. В настоящий момент он провел за «горняков» 57 официальных матчей, в которых отличился 10 голами и 10 ассистами.

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Алексей Сливченко Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 2
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Andromed
ну в принципі 10 млн це нормальна ціна для нього, треба хоть трохи заробити на трансфері
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Pavel_i_C0
Кумедна мордашка) 
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