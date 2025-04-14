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Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 15:38 | Обновлено 14 апреля 2025, 15:42
1217
0

Болонье интересен форвард Шахтера. Он может заменить 25-миллионого игрока

Эгиналду заинтересовались в Италии

14 апреля 2025, 15:38 | Обновлено 14 апреля 2025, 15:42
1217
0
Болонье интересен форвард Шахтера. Он может заменить 25-миллионого игрока
shakhtar.com. Эгиналду

Итальянская «Болонья» проявляет интерес к 20-летнему бразильскому форварду «Шахтера» Эгиналду.

Бразилец понравился представителям итальянского клуба в очном поединке команд в текущем сезоне Лиги чемпионов (0:0), когда заработал пенальти, нереализованный в итоге Судаковым.

К покупке Эгиналду «Болонья» будет готова обратиться в том случае, если летом клуб покинет 24-летний нападающий сборной Швейцарии Дан Ндойе, интерес к которому проявляют многие топ-клубы Италии и Европы и который оценивается на Transfermarkt в 25 миллионов евро.

Эгиналду перешел в «Шахтер» летом 2023 года из «Васко да Гама» за 3,5 миллиона евро. В футболке «горняков» бразилец провел 49 официальных матчей (8 голов, 8 ассистов).

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Эгиналду Шахтер Донецк Дан Ндойе трансферы Серии A трансферы УПЛ трансферы Болонья
Алексей Сливченко Источник: Tuttomercatoweb
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