Болонье интересен форвард Шахтера. Он может заменить 25-миллионого игрока
Эгиналду заинтересовались в Италии
Итальянская «Болонья» проявляет интерес к 20-летнему бразильскому форварду «Шахтера» Эгиналду.
Бразилец понравился представителям итальянского клуба в очном поединке команд в текущем сезоне Лиги чемпионов (0:0), когда заработал пенальти, нереализованный в итоге Судаковым.
К покупке Эгиналду «Болонья» будет готова обратиться в том случае, если летом клуб покинет 24-летний нападающий сборной Швейцарии Дан Ндойе, интерес к которому проявляют многие топ-клубы Италии и Европы и который оценивается на Transfermarkt в 25 миллионов евро.
Эгиналду перешел в «Шахтер» летом 2023 года из «Васко да Гама» за 3,5 миллиона евро. В футболке «горняков» бразилец провел 49 официальных матчей (8 голов, 8 ассистов).
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