Црвена Звезда – Линкольн Ред Импс – 5:1. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 29 июля, в Белграде (Сербия) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «Црвена Звезда» принимала «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара.

Первый матч «Црвена Звезда» выиграла 1:0. А в домашнем поединке сербский клуб одержал более уверенную победу.

Еще в первом тайме хозяева забили четыре мяча, полностью сняв вопрос о победителе. После перерыва команды обменялись голами.

В третьем раунде квалификации «Црвена Звезда» встретится с польским клубом «Лех». Первый поединок пройдет в Польше 5 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 29 июля, Сербия

Црвена Звезда (Сербия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 5:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Катай 8, Іванич, 16, Бруну Дуарте, 37, Милсон, 44, Н'Диайе, 75 – Де Барр, 53

Видео голов и обзор матча