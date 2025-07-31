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Лига Чемпионов
Проходит дальше Црвена Звезда
29.07.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 5 : 1
Линкольн Ред Импс
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Лига чемпионов
31 июля 2025, 13:07 |
45
0

Црвена Звезда – Линкольн Ред Импс – 5:1. Видео голов и обзор матча

Сербский клуб легко разобрался с соперником

31 июля 2025, 13:07 |
45
0
Црвена Звезда – Линкольн Ред Импс – 5:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 29 июля, в Белграде (Сербия) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «Црвена Звезда» принимала «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара.

Первый матч «Црвена Звезда» выиграла 1:0. А в домашнем поединке сербский клуб одержал более уверенную победу.

Еще в первом тайме хозяева забили четыре мяча, полностью сняв вопрос о победителе. После перерыва команды обменялись голами.

В третьем раунде квалификации «Црвена Звезда» встретится с польским клубом «Лех». Первый поединок пройдет в Польше 5 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 29 июля, Сербия

Црвена Звезда (Сербия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 5:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Катай 8, Іванич, 16, Бруну Дуарте, 37, Милсон, 44, Н'Диайе, 75 – Де Барр, 53

Видео голов и обзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Шериф Ндиайе (Црвена Звезда).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Ти-Джей Де Барр (Линкольн Ред Импс).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Милсон (Црвена Звезда).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Дуарте (Црвена Звезда).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Мирко Иванич (Црвена Звезда).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Катаи (Црвена Звезда).
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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