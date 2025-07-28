Во вторник, 29 июля состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между сербской «Црвеной Звездой» и гибралтарским «Линкольном Ред Импс». По киевскому времени поединок начнется в 22:00. Первая игра завершилась победой «Црвенной Звезды» со счетом 0:1.

Црвена Звезда

Команда продолжает свою гегемонию на национальной арене – за 37 игр чемпионата коллектив набрал 100 очков и занял 1-е место, опередив Партизан на 27 зачетных пунктов. Это чемпионство стало уже 8-м подряд для «Црвеной Звезды». Также клубу удалось в пятый раз подряд выиграть Кубок Сербии, одолев в финале «Войводину» со счетом 3:0.

Линкольн Ред Импс

Гибралтарская команда также является гигантом во внутренних турнирах страны – победа в чемпионате прошлого сезона стала для «Линкольна» 7-й за последние 8 лет (1 раз чемпиона не было вообще из-за коронавируса). За 25 игр Национальной лиги клуб получил 66 очков, обойдя «Сент-Джозефс» благодаря лучшей разнице забитых/пропущенных голов, но в кубке страны потерпел поражение в полуфинале от «Мегписа». В 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов коллектив одолел фарерский «Викингур» с общим счетом 4:2.

Личные встречи

До поединка на прошлой неделе команды ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

В последних 10 домашних играх «Црвена Звезда» одержала 9 побед и 1 раз сыграла вничью.

В первых 3-х официальных играх текущего сезона «Црвена Звезда» забила 12 голов, а пропустила всего 2.

«Линкольн» пропустил всего 7 голов за 25 поединков чемпионата Гибралтара – лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.71.

Прогноз Sport.ua Црвена Звезда Линкольн Ред Импс Тотал больше 3.5 1.71 Сделать ставку

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