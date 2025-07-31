Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти

Все когда-либо происходит впервые. Например, на прошлой неделе впервые в еврокубках сошлись клубные команды из Украины и Андорры. Честь первой представляло «Полесье» из Житомира, а вот честь второй – страны, где проживает втрое меньше людей, чем в родном городе четвертой команды УПЛ-2024/25 – команда под названием «Санта-Колома», ставшая третьей по итогам минувшего сезона в первенстве Андорры.

Казалось бы, подопечные Ротаня уже в первом матче должны будут решить исход двухматчевой дуэли по примеру «Шахтера» в поединках с финским «Ильвесом» в Лиге Европы, но… Случился первый по-настоящему громкий и сенсационный провал в истории всего отечественного клубного футбола за последние пару десятков лет. Хотя провал ли? Скорее, фиаско, позор, катастрофа, форменное унижение… Все это вполне подходит под описание поражения «Полесья» от «Санта-Коломы» со счетом 1:2, что сделало «волков» обладателями уникального «достижения» – теперь команду из Житомира еще долго будут помнить наши болельщики как коллектив, который первым проиграл типичному представителю «футбольного карлика».

Можно сколько-угодно рассуждать на тему того, что футбол в нынешней Андорре находится на подъеме… Что тамошние клубы добиваются очень неплохих, как для себя самих с исторической точки зрения, результатов в еврокубках… Что в таблице коэффициентов УЕФА Андорра уже опережает такие страны как Грузия, Северная Македония и Уэльс, где к футболу точно относятся уж куда более профессионально… Но это все ни в коей мере не должно являться оправданием для «Полесья».

На минувшей неделе поражением от «Санта-Коломы» подопечные Руслана Ротаня, если выражаться фигурально, буквально «открыли Ящик Андорры», всерьез то ли поставив, то ли подставив весь украинский клубный футбол на край пропасти. Безусловно, ждать больших успехов от наших клубов в еврокубках в условиях, когда в стране уже двенадцатый год продолжается война, четвертый из которых – полномасштабная ее фаза, вряд ли приходится. Но, если уж нам в такое сложное время удалось сохранить профессиональный футбол и возможность играть в еврокубках, то точно не для того, чтобы проигрывать и вылетать от коллективов из стран, где футболу в принципе уделяют где-то столько же внимания, как у нас – сохранению популяции сусликов.

Хуже всего то, что «Санта-Коломе» «Полесье», если оценивать ситуацию объективно, проиграло вовсе не случайно. В целом это поражение было вполне заслуженным, так как соперник из Андорры действительно не выглядел хуже житомирских «волков». Согласитесь, что крайне сложно претендовать на победу (или в крайнем случае хотя бы ничью) в поединке, где твоя команда наносит лишь два удара в створ ворот соперника, причем оба еще до того момента, когда оппоненту удается забить тебе. Да, вы все правильно прочитали – «Полесье» в первом матче против «Санта-Коломы» лишь дважды угодило в створ, причем первый из этих ударов (Гуцуляка) привел к тому, что «волки» повели в счете. А дальше… Дальше был еще один удар в створ от Чоботенко и, по сути, все – лишь какие-то нелепые попытки, то ли вызванные реальным желанием что-то изменить, то ли просто оказавшиеся проявлением «футбольных конвульсий» на поле. С момента, когда забила «Санта-Колома» (а это произошло на 27-й минуте) у подопечных Ротаня, если доверять статистике Wyscout, не было ни единого удара в створ андоррцев. А ведь, на секундочку, нужно было сперва сравнивать счет, а затем – в идеале – и вырывать победу…

Только вот как это все сделать, если соперник практически не уступает тебе ни в качестве ведения единоборств, ни в количестве организованных позиционных атак, ни даже в точности передач с продвижением мяча?.. Парадокс, но соперник из Андорры не захотел становиться для команды Ротаня типичными «мальчиками для битья». Эта команда хорошо подготовилась к матчу, выучила стилистику нового тренерского штаба «волков» и не дала украинской команде демонстрировать тот футбол, который в минувшем сезоне давал результат Ротаню в «Александрии».

Это и есть разница в качестве подготовки к сопернику в еврокубковом поединке. Когда твоя команда выходит на поле и понимает, чего ждать от оппонента в большинстве игровых ситуаций. И, если бы все житомирянами было сделано правильно, тогда бы точно не пришлось после игры выходить к журналистам и болельщикам с фразой вроде: «Так уж вышло…»

Накануне ответного матча в Андорре футболистам «Полесья» важно помнить (помимо того, что президент клуба Геннадий Буткевич прописывал в их контрактах «шоколадные зарплаты» явно не для того, чтобы его команда позорно вылетала от «футбольного карлика») и минувший сезон, когда дебют «волков» в еврокубках ограничился всего двумя матчами. Тогда, напомним, «Полесье» споткнулось на первом же оппоненте – словенской «Олимпии» (0:2, 1:2), хотя подходило к старту сезона с большими ожиданиями и с новым амбициозным наставником во главе.

ФК Полісся

Поражением от «Санта-Коломы» игроки «Полесья» довели проигрышную серию клуба в еврокубках до трех матчей кряду, причем эти же три матча стали для «волков» премьерными на континентальной арене. Простите, но мы точно говорим о наличии амбиций у этого клуба, если его первая команда уже второй год кряду столь беспомощно выглядит на первой же ступеньке «больших еврокубковых стартов»?

Все ли потеряно для «Полесья»? Безусловно, нет. Более того, накануне ответного матча против «Санта-Коломы» как минимум автор этих строк смело назвал бы именно житомирских «волков» фаворитом за право пробиться в третий раунд квалификации Лиги конференций. Все-таки андоррцы в первой игре сыграли уж очень замечательно – так, как у андердогов, как правило, получается только раз в году. Что-то из разряда поговорки, когда раз в году и палка стреляет.

В конце концов, за все время еврокубковых выступлений «Санта-Колома» лишь один раз умудрялась проходить два раунда квалификации, причем тогда все было уж очень «на тоненького» и в каждом из раундов приходилось играть дополнительное время. Речь о сезоне-2023/24, когда андоррцы в Лиге конференций сперва прошли валлийский «Пеннибонт» (1:1, 2:0 – в дополнительное время), а затем одолели северомакедонскую «Сутьеску» (0:2, 3:0 – в дополнительное время). Нетяжело заметить, что перед ответной игрой «Санта-Колома» являлась типичным андердогом и, выражаясь спортивной терминологией, в итоге просто «прыгала выше головы», пользуясь очевидной недооценкой со стороны соперников.

В нашем случае недооценка «Санта-Коломы» со стороны игроков «Полесья», очевидно, уже произошла в первой игре, когда и было зафиксировано сенсационное поражение (1:2). И теперь «волкам» в ответном матче нужно исправлять положение, а не валять дурака. Нечто похожее в истории «Санта-Коломы» было в сезоне-2018/19, когда в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы андоррцы сперва сенсационно обыграли исландский «Валюр» (1:0), но зато по полной отхватили в ответном поединке (0:3) и завершили свой «славный еврокубковый поход».

В праве ли мы требовать и ждать от «Полесья» повторения аналогичного результата, который удался семь лет назад «Валюру»? Безусловно! Иначе вопросы о том, зачем было тратить на усиление состава этим летом двумя футболистами столько, во сколько на Transfermarkt оценивается половина (!!!) команды-соперницы, коснутся не только Ротаня, но и Шевчука, и других высокопоставленных топ-менеджеров житомирского клуба. Последним, вероятно, удалось год назад «скормить» президенту Буткевичу какую-то удобоваримую версию вылета от «Олимпии» (мол, мы новички еврокубков и только в самом начале пути), но вряд ли получится повторить подобный «финт» сейчас, при негативном развитии событий в дуэли с «Санта-Коломой».

Футболисты «Полесья», не толкайте наш клубный футбол в ту пропасть, где даже поражение от Андорры не является дном… Уж будьте так любезны!