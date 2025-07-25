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  4. КРАВЧЕНКО – о позорном поражении Полесья: «Так уже вышло»
Лига конференций
25 июля 2025, 16:03 | Обновлено 25 июля 2025, 16:23
1132
0

КРАВЧЕНКО – о позорном поражении Полесья: «Так уже вышло»

Сергей Кравченко объяснил невнятную игру житомирского клуба против «Санта-Коломы»

25 июля 2025, 16:03 | Обновлено 25 июля 2025, 16:23
1132
0
КРАВЧЕНКО – о позорном поражении Полесья: «Так уже вышло»
ФК Полесье. Сергей Кравченко

Тренер житомирского «Полесья» Сергей Кравченко поделился эмоциями после позорного поражения житомирских «волков» (1:2) в матче с Санта-Коломой в Лиге конференций.

– Что произошло с командой после гола Гуцуляка? Какая расконцентрация?

– Возможно. Все складывалось, в принципе, неплохо – забили гол и под нашим контролем была игра. А потом, когда пропустили, немного растерялись, к сожалению. Но что делать, так уже вышло.

Мы будем готовиться ко второй игре. Еще ничего не потеряно. Вторая игра, 90 минут, мы проигрываем в 1 мяч. С первых минут нужно играть и добиваться результата 100 процентов.

– Был такой момент после 1-го пропущенного мяча вашей команды: слишком широкая зона стала между полузащитниками и защитниками, и начали проходить передачи, очень много нагрузок пошло на Бескоровайного, и в итоге где-то мини-провалы у него были. Я так понимаю, что после 1-го тайма именно из-за этого его заменили?

– Нам нужно было уже больше играть с мячом, Эдик Сарапий лучше начинает атаки. Но не будем сейчас говорить, кто ошибся, кто плохо, кто лучше сыграл. Мы команда, и это поражение и тренерского штаба, и игроков, и всех, кто к этому причастен. Потому не хочу сейчас говорить, и мы никогда этого не будем делать.

Это, можно сказать, тактическая замена, Эдик Сарапий получился неплохо. То же и Хадрой – хотели немного освежить правый фланг, но, к сожалению, Лукас получил травму. Это футбол.

– Когда Лукас Тейлор уходил, у него и так тейпы были на колене. Я понимаю, что это рецидив?

– Я еще не знаю, будет обследование. Думаю, завтра будем знать, сейчас сложно сказать, – сказал Кравченко.

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Сергей Кравченко Полесье Житомир Санта-Колома Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: FootballHub
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