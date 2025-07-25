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Лига конференций
25 июля 2025, 02:58 |
86
0

Полесье – первая украинская команда, которая проиграла клубу из Андорры

Подопечные Руслана Ротаня потерпели сенсационное поражение в Лиге конференций

25 июля 2025, 02:58 |
86
0
Полесье – первая украинская команда, которая проиграла клубу из Андорры
Стадион Татран в Словакии

24 июля состоялся матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились житомирское «Полесье» и «Санта-Колома» из Андорры.

Подопечные Руслана Ротаня сенсационно уступили сопернику со счетом 1:2. Этот поединок стал первым противостоянием между командами из Украины и Андорры, так как ранее представители этих стран не пересекались в официальных матчах.

Таким образом, «Полесье» вписало свое имя в историю и стало первой украинской командой, которая проиграла сопернику из Андорры. Улучшить статистику «волки» смогут уже через неделю, так как 31 июля состоится ответный матч.

После поединка с «Санта-Коломой» осталось пять стран, с которыми Украина не играла на клубном уровне в официальных матчах – Сан-Марино, Гибралтар, Фарерские острова, Люксембург и Косово.

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Лига конференций Полесье Житомир Санта-Колома Руслан Ротань статистика
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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