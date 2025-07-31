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  4. «Туран Судакова не отпустит». Грачев – о предстоящем матче Шахтера в ЛЕ
Лига Европы
31 июля 2025, 09:17 |
295
1

«Туран Судакова не отпустит». Грачев – о предстоящем матче Шахтера в ЛЕ

Легендарный нападающий «горняков» верит в успех украинской команды в противостоянии с «Бешикташем»

31 июля 2025, 09:17 |
295
1
«Туран Судакова не отпустит». Грачев – о предстоящем матче Шахтера в ЛЕ
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Сегодня, 31 июля «Шахтер» проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против «Бешикташа». После победы в Стамбуле – 4:2 подопечные Арды Турана попытаются как минимум удержать это преимущество и пробиться в следующий раунд соревнований, где их соперником станет греческий «Панатинаикос».

На что можно рассчитывать «горнякам» на городском стадионе им.Хенрика Реймана в Кракове эксклюзивно для Sport.ua рассказал легендарный нападающий «Шахтера» Виктор Грачев.

– Виктор Александрович, к ответному матчу против «Бешикташа» «Шахтер» подходит в роли фаворита?
– Однозначно. Сейчас все зависит от нашей команды. Если донетчанам удастся показать хоть приблизительно тот футбол, который они продемонстрировали в Стамбуле, путевка в следующий раунд будет в кармане.

– Бытует мнение, что игру, которую «Шахтер» показал в первом матче, похожа на лучшие года команды при Мирче Луческу. Вы согласны?
– Что-то в этом есть. Но я скажу следующее. Хочу отдать должное Арде Турану. Ранее «горнякам» не хватало двух вещей – функциональной подготовки и дисциплины на футбольном поле. Когда я начал следить за работой турецкого наставника, то не поверил, что в «Шахтере» может быть по три тренировки в день. И это работа потихоньку дает свои плоды.

ФК Шахтер. Арда Туран

– Раньше вы были неуверенны в этом наставнике, но сейчас ваше мнение изменилось?
– Дело в том, что у Турана не было, и еще пока нет большого опыта тренерской работы. Не знаю, как будет дальше, но пока он утоляет голод болельщиков команды классной игрой своих подопечных и результатами. Он разобрался, в чем была проблема «Шахтера». Я знаю информацию изнутри, и могу сказать, что коллектив возглавил серьезный парень. А когда под рукой у тебя классный подбор исполнителей, это облегчает работу тренера.

Верю, что и нынешние бразильцы будут вырастать в сильных футболистов, как это было, когда в «Шахтере» выступали Фернандиньо, Виллиан, Дуглас Коста, Луис Адриано, Исмаили, Алекс Тейшейра, Фред, Тайсон. И этот список можно продолжать.

– В Стамбуле «Шахтер» пробил в створ пять раз и забил четыре мяча. Говорит ли это хорошей концентрации футболистов?
– Да. Но при этом бывают такие матчи, когда пробиваешь по воротам два раза, а забиваешь четыре мяча (улыбается). А бывает и наоборот, когда при большом количестве ударов мяч упорно не идет в ворота. Это футбол. В Стамбуле был день «Шахтера». Думаю, вряд ли мог кто-то предугадать, что после получаса игры украинская команда будет выигрывать – 2:0. Я, конечно, буду только за, чтобы подобная реализация ударов была и сегодня в Кракове. Безусловно, нельзя сказать, что «Бешикташ» слабая команда. Просто «Шахтер» сейчас находится, возможно, в своей оптимальной форме.

ФК Шахтер. Алиссон Сантана

– Алиссон в двух матчах отметился тремя голами и пятью голевыми передачами. Он может стать новым лидером «Шахтера»?
– Сейчас любой бразилец может стать лидером команды. Но мне этот футболист нравится, особенно похвалю его за нестандартные решения на поле. Я жду нового Фернандиньо (улыбается).

– Георгий Судаков пока в тени?
– Ему сейчас важно держать себя на том уровне, на котором он находится, независимо от того, кто будет брать на себя игру. Я пока не вижу, кто может заменить этого полузащитника в центральной зоне.

– Показалось, что сейчас Судаков не тот, которого мы видели в прошлом сезоне.
– Сезон только начинается. Кто-то набирает форму быстрее, кто-то чуть медленнее. Сейчас всем футболистам придется немного перестроиться, поскольку пришел новый главный тренер, у которого свои требования. Уже не будет того, что было при Марино Пушиче: сюда побежал, а сюда – не захотел. Уже сейчас видно, что в игре «Шахтера» присутствует строгая игровая дисциплина. Я уверен, что, к примеру, в чемпионате Украины соперникам «горняков» будет сложно отобрать даже одно очко.

– Судаков в нынешнее трансферное окно не продадут?
– Не могу сказать на 100 процентов. Но, на мой взгляд, Арда Туран не отпустит Судакова, точнее, он будет против продажи этого полузащитника в Европу хотя бы на ближайшие полгода.

– Каким вам представляется сегодняшний матч? Пойдет ли «Бешикташ» ва-банк?
– Мне сложно сказать, какую тактику выберет турецкая команда, но я уверен в одном, что «Шахтер» будет играть на победу, «горняки» будут атаковать. Конечно, после – 2:4 «Бешикташу» нужно идти вперед они не будут сдаваться, но украинская команда не даст сопернику развернуться на полную мощь. Но это не значит, что поединок будет легким для донетчан. Придется попотеть.

– Каким будет ваш прогноз на предстоящий поединок?
– Поставлю на – 2:0 в пользу «Шахтера».

– Вы не даете даже шанса «Бешикташу» на забитый мяч?
– Да. Почему? Я не вижу за счет чего турки за неделю могут прибавить.

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Виктор Грачев Шахтер Донецк Бешикташ Лига Европы Георгий Судаков Арда Туран Алиссон Сантана Краков Марино Пушич Фернандиньо Виллиан Тайсон Дуглас Коста Луис Адриано Исмаили Алекс Тейшейра статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Serhiy I
Я навіть не уявляю собі Шахтар без Судакова !
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