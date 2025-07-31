«Туран Судакова не отпустит». Грачев – о предстоящем матче Шахтера в ЛЕ

Сегодня, 31 июля «Шахтер» проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против «Бешикташа». После победы в Стамбуле – 4:2 подопечные Арды Турана попытаются как минимум удержать это преимущество и пробиться в следующий раунд соревнований, где их соперником станет греческий «Панатинаикос».

На что можно рассчитывать «горнякам» на городском стадионе им.Хенрика Реймана в Кракове эксклюзивно для Sport.ua рассказал легендарный нападающий «Шахтера» Виктор Грачев.

– Виктор Александрович, к ответному матчу против «Бешикташа» «Шахтер» подходит в роли фаворита?

– Однозначно. Сейчас все зависит от нашей команды. Если донетчанам удастся показать хоть приблизительно тот футбол, который они продемонстрировали в Стамбуле, путевка в следующий раунд будет в кармане.

– Бытует мнение, что игру, которую «Шахтер» показал в первом матче, похожа на лучшие года команды при Мирче Луческу. Вы согласны?

– Что-то в этом есть. Но я скажу следующее. Хочу отдать должное Арде Турану. Ранее «горнякам» не хватало двух вещей – функциональной подготовки и дисциплины на футбольном поле. Когда я начал следить за работой турецкого наставника, то не поверил, что в «Шахтере» может быть по три тренировки в день. И это работа потихоньку дает свои плоды.

ФК Шахтер. Арда Туран

– Раньше вы были неуверенны в этом наставнике, но сейчас ваше мнение изменилось?

– Дело в том, что у Турана не было, и еще пока нет большого опыта тренерской работы. Не знаю, как будет дальше, но пока он утоляет голод болельщиков команды классной игрой своих подопечных и результатами. Он разобрался, в чем была проблема «Шахтера». Я знаю информацию изнутри, и могу сказать, что коллектив возглавил серьезный парень. А когда под рукой у тебя классный подбор исполнителей, это облегчает работу тренера.

Верю, что и нынешние бразильцы будут вырастать в сильных футболистов, как это было, когда в «Шахтере» выступали Фернандиньо, Виллиан, Дуглас Коста, Луис Адриано, Исмаили, Алекс Тейшейра, Фред, Тайсон. И этот список можно продолжать.

– В Стамбуле «Шахтер» пробил в створ пять раз и забил четыре мяча. Говорит ли это хорошей концентрации футболистов?

– Да. Но при этом бывают такие матчи, когда пробиваешь по воротам два раза, а забиваешь четыре мяча (улыбается). А бывает и наоборот, когда при большом количестве ударов мяч упорно не идет в ворота. Это футбол. В Стамбуле был день «Шахтера». Думаю, вряд ли мог кто-то предугадать, что после получаса игры украинская команда будет выигрывать – 2:0. Я, конечно, буду только за, чтобы подобная реализация ударов была и сегодня в Кракове. Безусловно, нельзя сказать, что «Бешикташ» слабая команда. Просто «Шахтер» сейчас находится, возможно, в своей оптимальной форме.

ФК Шахтер. Алиссон Сантана

– Алиссон в двух матчах отметился тремя голами и пятью голевыми передачами. Он может стать новым лидером «Шахтера»?

– Сейчас любой бразилец может стать лидером команды. Но мне этот футболист нравится, особенно похвалю его за нестандартные решения на поле. Я жду нового Фернандиньо (улыбается).

– Георгий Судаков пока в тени?

– Ему сейчас важно держать себя на том уровне, на котором он находится, независимо от того, кто будет брать на себя игру. Я пока не вижу, кто может заменить этого полузащитника в центральной зоне.

– Показалось, что сейчас Судаков не тот, которого мы видели в прошлом сезоне.

– Сезон только начинается. Кто-то набирает форму быстрее, кто-то чуть медленнее. Сейчас всем футболистам придется немного перестроиться, поскольку пришел новый главный тренер, у которого свои требования. Уже не будет того, что было при Марино Пушиче: сюда побежал, а сюда – не захотел. Уже сейчас видно, что в игре «Шахтера» присутствует строгая игровая дисциплина. Я уверен, что, к примеру, в чемпионате Украины соперникам «горняков» будет сложно отобрать даже одно очко.

– Судаков в нынешнее трансферное окно не продадут?

– Не могу сказать на 100 процентов. Но, на мой взгляд, Арда Туран не отпустит Судакова, точнее, он будет против продажи этого полузащитника в Европу хотя бы на ближайшие полгода.

– Каким вам представляется сегодняшний матч? Пойдет ли «Бешикташ» ва-банк?

– Мне сложно сказать, какую тактику выберет турецкая команда, но я уверен в одном, что «Шахтер» будет играть на победу, «горняки» будут атаковать. Конечно, после – 2:4 «Бешикташу» нужно идти вперед они не будут сдаваться, но украинская команда не даст сопернику развернуться на полную мощь. Но это не значит, что поединок будет легким для донетчан. Придется попотеть.

– Каким будет ваш прогноз на предстоящий поединок?

– Поставлю на – 2:0 в пользу «Шахтера».

– Вы не даете даже шанса «Бешикташу» на забитый мяч?

– Да. Почему? Я не вижу за счет чего турки за неделю могут прибавить.