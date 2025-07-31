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WTA
31 июля 2025, 04:13 |
277
1

Уроженка Киева в Монреале впервые в карьере вышла в третий раунд тысячника

Ева Лис разобралась с Анастасией Павлюченковой и далее поборется против Иги Свентек

31 июля 2025, 04:13 |
277
1
Уроженка Киева в Монреале впервые в карьере вышла в третий раунд тысячника
Getty Images/Global Images Ukraine. Ева Лис

Немецкая теннисистка Ева Лис (WTA 69), которая родилась в Киеве, пробилась в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

Во втором круге Лис в двух сетах одолела «нейтралку» Анастасию Павлюченкову (WTA 30) за 1 час и 23 минуты.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала

Анастасия Павлюченкова [27] – Ева Лис (Германия) – 3:6, 4:6

Лис провела первое очное противостояние против Павлюченковой.

Ева впервые в карьере вышла в 3-й раунд на тысячниках. На старте Монреаля она выиграла у Леолии Жанжан.

Следующей оппоненткой Лис будет вторая сеяная Ига Свентек из Польши, которая в своем стартовом поединке на этих кортах разгромила Го Ханьюй.

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Ева Лис Анастасия Павлюченкова WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Falko
Київський характер ))
Схоже, надалі й у Єви, і в Юлі шансів небагато. Але вони і так уже молодці. Чи молодиці ;)
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