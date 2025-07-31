Уроженка Киева в Монреале впервые в карьере вышла в третий раунд тысячника
Ева Лис разобралась с Анастасией Павлюченковой и далее поборется против Иги Свентек
Немецкая теннисистка Ева Лис (WTA 69), которая родилась в Киеве, пробилась в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.
Во втором круге Лис в двух сетах одолела «нейтралку» Анастасию Павлюченкову (WTA 30) за 1 час и 23 минуты.
WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала
Анастасия Павлюченкова [27] – Ева Лис (Германия) – 3:6, 4:6
Лис провела первое очное противостояние против Павлюченковой.
Ева впервые в карьере вышла в 3-й раунд на тысячниках. На старте Монреаля она выиграла у Леолии Жанжан.
Следующей оппоненткой Лис будет вторая сеяная Ига Свентек из Польши, которая в своем стартовом поединке на этих кортах разгромила Го Ханьюй.
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