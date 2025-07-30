Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хиберниан – Мидтьюлланд. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Лига Европы
Хиберниан
31.07.2025 22:00 - : -
Мидтьюлланд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
30 июля 2025, 19:47 |
6
0

Хиберниан – Мидтьюлланд. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 31 июля в 22:00 по Киеву

30 июля 2025, 19:47 |
6
0
Хиберниан – Мидтьюлланд. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ФК Хиберниан

В четверг, 31 июля состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между шотландским «Хибернианом» и датским «Митьюлландом». По киевскому времени игра начнется в 22:00. Первый поединок завершился вничью 1:1.

Хиберниан

В прошлом сезоне шотландской Премьер-лиги команда получила 58 баллов за 38 поединков и заняла 3-ю строчку турнирной таблицы, уступив место «Рейнджерсу» и «Селтику». Именно бело-зеленому коллективу «Хиберниан» уступил в кубке страны на стадии ¼ финала. В еврокубках шотландцы в прошлом не выступали вообще.

Мидтьюлланд

За 32 игры прошлого сезона датской Суперлиги «Митьюллан» набрал 62 балла и занял 2-ю строчку, очень досадно уступив «Копенгагену» всего на 1 зачетный пункт. Неудачу коллектив потерпел и в кубке, вылетев после минимального поражения «Брондбю» в 1/8 финала. В прошлом розыгрыше Лиги Европы команда смогла дойти до 1/16, но там проиграла «Реалу Сосьедад» с общим счетом 7:3.

Личные встречи

До матча на прошлой неделе коллективы ни разу не встречались в очных встречах.

Интересные факты

  • «Хиберниан» отличился 58 забитыми голами в минувшем сезоне чемпионата Шотландии – 3-й лучший результат среди всех команд.
  • В первых 3-х официальных играх сезона «Митьюлланд» забил 10, а пропустил всего 6 голов.
  • «Хиберниан» не проигрывает на домашнем стадионе уже 13 игр подряд. За это время коллектив одержал 10 побед и трижды сыграл вничью.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.71.

Прогноз Sport.ua
Хиберниан
31 июля 2025 -
22:00
Мидтьюлланд
Тотал больше 2.5 1.71 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.

По теме:
Брага – Левски. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Спарта – Актобе. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Хеккен – Андерлехт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Хиберниан (Шотландия) Мидтьюлланд прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный игрок ПСЖ сменит клуб этим летом. Романо подтвердил
Футбол | 30 июля 2025, 19:04 0
Известный игрок ПСЖ сменит клуб этим летом. Романо подтвердил
Известный игрок ПСЖ сменит клуб этим летом. Романо подтвердил

Милан Шкриньяр присоединится к «Фенербахче»

Геликоптер обнаружил: признаков жизни не подает. Что случилось с Дальмайер?
Биатлон | 29 июля 2025, 20:29 6
Геликоптер обнаружил: признаков жизни не подает. Что случилось с Дальмайер?
Геликоптер обнаружил: признаков жизни не подает. Что случилось с Дальмайер?

Знаменитая немецкая биатлонистка в горах Пакистана попала под камнепад

Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Бокс | 30.07.2025, 02:52
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Футбол | 30.07.2025, 16:34
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
Футбол | 30.07.2025, 15:40
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
30.07.2025, 06:23 4
Футбол
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
30.07.2025, 09:02 7
Футбол
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
30.07.2025, 09:22 4
Бокс
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
29.07.2025, 07:59 5
Бокс
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
29.07.2025, 09:40 10
Футбол
Уверенная точка. Динамо и во втором матче разгромило Хамрун Спартанс
Уверенная точка. Динамо и во втором матче разгромило Хамрун Спартанс
29.07.2025, 22:52 215
Футбол
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
30.07.2025, 15:52
Биатлон
Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем
Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем
29.07.2025, 03:47 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем