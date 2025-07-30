В четверг, 31 июля состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между шотландским «Хибернианом» и датским «Митьюлландом». По киевскому времени игра начнется в 22:00. Первый поединок завершился вничью 1:1.

Хиберниан

В прошлом сезоне шотландской Премьер-лиги команда получила 58 баллов за 38 поединков и заняла 3-ю строчку турнирной таблицы, уступив место «Рейнджерсу» и «Селтику». Именно бело-зеленому коллективу «Хиберниан» уступил в кубке страны на стадии ¼ финала. В еврокубках шотландцы в прошлом не выступали вообще.

Мидтьюлланд

За 32 игры прошлого сезона датской Суперлиги «Митьюллан» набрал 62 балла и занял 2-ю строчку, очень досадно уступив «Копенгагену» всего на 1 зачетный пункт. Неудачу коллектив потерпел и в кубке, вылетев после минимального поражения «Брондбю» в 1/8 финала. В прошлом розыгрыше Лиги Европы команда смогла дойти до 1/16, но там проиграла «Реалу Сосьедад» с общим счетом 7:3.

Личные встречи

До матча на прошлой неделе коллективы ни разу не встречались в очных встречах.

Интересные факты

«Хиберниан» отличился 58 забитыми голами в минувшем сезоне чемпионата Шотландии – 3-й лучший результат среди всех команд.

В первых 3-х официальных играх сезона «Митьюлланд» забил 10, а пропустил всего 6 голов.

«Хиберниан» не проигрывает на домашнем стадионе уже 13 игр подряд. За это время коллектив одержал 10 побед и трижды сыграл вничью.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.71.

Прогноз Sport.ua Хиберниан Мидтьюлланд Тотал больше 2.5 1.71 Сделать ставку

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