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Товарищеские матчи
Йокогама Маринос
30.07.2025 13:30 – FT 1 : 3
Ливерпуль
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Англия
30 июля 2025, 17:12 | Обновлено 30 июля 2025, 17:53
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Ливерпуль разобрался с японским клубом на J.League World Challenge

Команда Арне Слота доказала свою силу

30 июля 2025, 17:12 | Обновлено 30 июля 2025, 17:53
301
0
Ливерпуль разобрался с японским клубом на J.League World Challenge
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июля в товарищеской игре в Японии английский «Ливерпуль» встречался с «Йокогамой Маринос».

Этой игрой был определен победитель турнира J.League World Challenge.

Главный тренер «мерсисайдцев» Арне Слот начал игру против японцев основным составом. Команды создавали множество моментов, но отличиться никому не удалось.

На 55-й минуте Уэнака вывел «Йокогаму Маринос» вперед. Такое развитие событий не устраивало Арне Слота, и оно сделало несколько замен.

Забить удалось на 62-й минуте. Новичок команды Флориан Вирц получил передачу от Салаха и сравнял счет.

Через 5 минут 18-летний полузащитник «Ливерпуля» Трей Ниони вывел команду вперед. А точку положил Нгумоа, красивым ударом поразивший ворота соперника.

J.League World Challenge – это турнир между клубами J.League и приглашенным иностранным клубом в Японию.

J.League World Challenge

Йокогама Маринос – Ливерпуль – 1:3

Голы: Уенака, 55, – Вирц, 62, Ниони, 67, Нгумоа, 87

Видео голов и обзор матча

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Арне Слот Ливерпуль товарищеские матчи Флориан Вирц Йокогама Маринос
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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