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Англия
29 июля 2025, 21:50 |
140
0

Йокогама Маринос – Ливерпуль. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 30 июля в 14:30 по Киеву

29 июля 2025, 21:50 |
140
0
Йокогама Маринос – Ливерпуль. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

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30 июля на Международном стадионе пройдет товарищеский матч, в котором Йокогама Ф. Маринос встретится с Ливерпулем. Поединок начнется в 13:30 по киевскому времени.

Йокогама Ф. Маринос

Команда котируется достаточно высоко и в японском, и в азиатском футболе. У нее были и международные успехи, в виде пары континентальных Кубка кубков, но их брали еще в первой половине 90-х. А после очередных чемпионских титулов 2019-го и 2022-го года и в Джей-Лиге результаты заметно поблекли - это при том, что проект теперь входит в одну франшизу с Манчестер Сити. Так, прошлый сезон принес только 8-е место.

Сейчас и вовсе нужно откровенно спасать ситуацию. Ошима, что пришел в начале лета, стал уже третьим наставником с начала сезона, за пол года. При нем получилось наладить дела, достаточно сказать, что клуб обыграл обоих последних соперников, Йокогами в дерби на выезде и Нагою Грампус дома (еще и 3:0), но при этом пока что остается в зоне вылета.

Ливерпуль

Клуб год назад сделал ставку на Арне Слота. И, наверное, сам не ожидал, что получится настолько классно. Ведь все гадали, насколько просядет проект после ухода Клоппа, а голландец не просто сумел не допустить падения сравнительно с великим немцем, но с ходу выиграл АПЛ - причем в максимально уверенном стиле. Пусть и с ложками дегтя, от раннего вылета из плей-офф Лиги чемпионов и до поражения в финале Кубка Лиги.

Такой успех команды подтолкнул инвесторов к аномально высоким расходам, впрочем, нужно было и кадровые потери компенсировать. Но раньше покупок уровня Виртца и Экитика давно не проводили, тем более в одно окно. Тем важнее будет оправдать это новыми успехами на поле.

Статистика личных встреч

Клубы представляют страны с прямо противоположных частей Земли. Это будет их первая очная игра.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут тут какой-то интриги - слишком уж большая разница между уровнем команд и их футболистов. Тут рекомендуем ставить на то, что получится у англичан выигрывать с форой -2,0 голов (коэффициент - 1,62).

Прогноз Sport.ua
Йокогама Маринос
30.07.2025 -
13:30
Ливерпуль
Фора Ливерпуля (-2) 1.62 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Йокогама Маринос Ливерпуль товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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