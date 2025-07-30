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Лига чемпионов
30 июля 2025, 07:50 |
1711
2

«Разбирать нечего». Мороз назвал причины крупной победы Динамо в ЛЧ

Бывший защитник «бело-синих» в интервью сайту Sport.ua обосновал разгром мальтийского «Хамруна»

30 июля 2025, 07:50 |
1711
2
«Разбирать нечего». Мороз назвал причины крупной победы Динамо в ЛЧ
ФК Динамо. Назар Волошин

Вчера, 29 июля, «Динамо» провело ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Хамруна». Киевляне добыли над мальтийцами разгромную победу – 3:0. Напомним, что с таким же счетом подопечные Александра Шовковского обыграли этого соперника и на Мальте.

Подвести итог этого поединка эксклюзивно для сайта Sport.ua согласился бывший игрок «бело-синих» Юрий Мороз.

– Юрий Леонтьевич, каким будет ваше резюме ответного матча «Динамо» – «Хамрун»?
– По большому счету, здесь и разбирать нечего. Для «Динамо», не в обиду сопернику, это была тренировка с повышенной ответственностью. У киевлян многое получалось, команда здорово контролировала игру. Когда нужно, включали скорости, особенно Волошин, Ванат, хорошо забегали за спину сопернику. Поэтому победы было не избежать (улыбается).

– Игра киевлян выглядела лучше по сравнению с первым поединком?
– Без сомнения. Намного. В этой матче чувствовалась уверенность, раскрепощенность. Ребята часто меняли направление атаки, действовали быстро и соперник не успевал за этими перемещениями. Думаю, и поле помогло, мне показалось, что мяч хорошо скользил по траве.

– Изменения в составе связаны с тем, что в ближайшую субботу динамовцам предстоит стартовать в чемпионате страны или дать почувствовать всем исполнителям запах официальных поединков?
– Ротация состава необходима, тем более, когда ситуация позволяет. Тренеру легче увидеть качества футболистов именно в таких условиях, а не в контрольных поединках.

– Немного насторожила концовка матча, когда динамовцы начали слишком много позволять оппоненту. А если бы это был не «Хамрун»?
– Сегодня мы говорим о «Хамруне». В другой раз поговорим о другом сопернике. Возможно, игра на протяжении матча и результат дали некую самоуверенность команде, что и повлекло за собой обострение ситуации у ворот Нещерета. Но важно, что «Динамо» не пропустило.

– Несмотря на уровень соперника, кто вам больше всего понравился в составе украинской команды?
– Искра в глазах была у всех футболистов. Кого выделить? Опять же, наверное, Волошина, который активно бежал вперед, с желанием, часто обострял ситуацию. Конструктивно в середине поля действовали Пихаленок и Шапаренко, агрессивен был Ванат. И все это было подкреплено уверенными действиями в обороне.

– Как вам игра Супряги на фланге?
– Мы все ждем от него того, что он умеет. Он старался, но ему было тяжело. Влад не показал той скорости, какая у него есть. Он часто смещался в середину, не просил мяч за спину. А дриблинг, когда мяч был у него в ногах, не совсем получался. Может, позиция для него новая, хотя футбол он понимает. Хотелось, чтобы он был более активным.

– В следующем раунде «Динамо» сыграет с победителем пары «Пафос» – «Маккаби» Т-А. Вы кого выбираете?
– Это колючие средиземноморские команды. «Маккаби» всегда был среди лучших клубов страны, да и «Пафос» сейчас на подъеме. Я думаю, что это два, примерно, равных соперника, что и подтвердил их первый очный матч (1:1). Поэтому сложно сказать, кому стоит отдавать предпочтение. Точно можно сказать, что просто не будет, это не «Хамрун»…

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Юрий Мороз Динамо Киев Хамрун Спартанс Лига чемпионов Александр Шовковский Назар Волошин Владислав Ванат Николай Шапаренко Александр Пихаленок Пафос Маккаби Тель-Авив статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Комментарии 2
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Boodya
Ну прям "Великою" цю перемогу я б не назвав.
Впевнена перемога і інший результат з цією командою був би не зрозумілий вболівальникам 
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+1
vovei
Искру в очах было видно только у одного футболяра- Короваева. Аж страшно было.
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-3
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