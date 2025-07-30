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Лига Европы
Шахтер Донецк
31.07.2025 21:00 - : -
Бешикташ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
30 июля 2025, 04:56 | Обновлено 30 июля 2025, 05:22
88
0

Шахтер – Бешикташ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию ответного матча Q2 Лиги Европы 2025/26 31 июля в 21:00

30 июля 2025, 04:56 | Обновлено 30 июля 2025, 05:22
88
0
Шахтер – Бешикташ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

31 июля состоится ответный матч второго раунда Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Бешикташ Стамбул.

Поединок пройдет на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала игры – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом матче подопечные Арды Турана переиграли коллектив Уле Гуннара Сульшера со счетом 4:2 благодаря голам Алиссона Сантаны, Кевина (дубль) и Эгиналду.

Победитель противостояния в Q3 еврокубка сыграет с проигравшим в паре Рейнджерс – Панатинаикос. Шотландский и греческий клубы проводят противостояния второго раунда Лиги чемпионов [первый матч – 2:0].

Шахтер на старте квалификации Лиги Европы разгромила финский Ильвес (6:0, 0:0).

Шахтер – Бешикташ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, который доступен на MEGOGO. Также трансляция будет доступна на «Киевстар ТБ».

Шахтер – Бешикташ
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Трансляция матча В эфире

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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