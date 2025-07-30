Шахтер – Бешикташ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию ответного матча Q2 Лиги Европы 2025/26 31 июля в 21:00
31 июля состоится ответный матч второго раунда Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Бешикташ Стамбул.
Поединок пройдет на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала игры – 21:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом матче подопечные Арды Турана переиграли коллектив Уле Гуннара Сульшера со счетом 4:2 благодаря голам Алиссона Сантаны, Кевина (дубль) и Эгиналду.
Победитель противостояния в Q3 еврокубка сыграет с проигравшим в паре Рейнджерс – Панатинаикос. Шотландский и греческий клубы проводят противостояния второго раунда Лиги чемпионов [первый матч – 2:0].
Шахтер на старте квалификации Лиги Европы разгромила финский Ильвес (6:0, 0:0).
Шахтер – Бешикташ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, который доступен на MEGOGO. Также трансляция будет доступна на «Киевстар ТБ».
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