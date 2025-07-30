Людмила Киченок сыграет в парном разряде большого турнира в Монреале
Украинка вместе с Эллен Перес в первом раунде выйдет на корт против Мелихар и Самсоновой
На хардовых соревнованиях WTA 1000 в Монреале (Канада) состоялась жеребьевка парного разряда.
Украину в парном турнире представит только Людмила Киченок. Украинка сыграет в одном тандеме с австралийкой Эллен Перес. Украинско-австралийский дуэт получил седьмой номер посева.
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В первом раунде Людмила и Эллен выйдут на корт против тандема Николь Мелихар (США) / Людмила Самсонова. Если Киченок и Перес сумеет преодолеть стартовый круг, то в 1/8 финала поборются либо против Фанни Штоллар и У Фансень, либо против Коко Гауфф и Маккартни Кесслер.
Киченок и Перес проведут третий совместный турнир и первый на харде. Ранее украинка и австралийка добрались до финала травяного пятисотника в Бад-Хомбурге, а затем дошли до третьего раунда Уимблдона.
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