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  4. Людмила Киченок сыграет в парном разряде большого турнира в Монреале
WTA
30 июля 2025, 04:29 |
31
0

Людмила Киченок сыграет в парном разряде большого турнира в Монреале

Украинка вместе с Эллен Перес в первом раунде выйдет на корт против Мелихар и Самсоновой

30 июля 2025, 04:29 |
31
0
Людмила Киченок сыграет в парном разряде большого турнира в Монреале
Instagram. Эллен Перес и Людмила Киченок

На хардовых соревнованиях WTA 1000 в Монреале (Канада) состоялась жеребьевка парного разряда.

Украину в парном турнире представит только Людмила Киченок. Украинка сыграет в одном тандеме с австралийкой Эллен Перес. Украинско-австралийский дуэт получил седьмой номер посева.

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В первом раунде Людмила и Эллен выйдут на корт против тандема Николь Мелихар (США) / Людмила Самсонова. Если Киченок и Перес сумеет преодолеть стартовый круг, то в 1/8 финала поборются либо против Фанни Штоллар и У Фансень, либо против Коко Гауфф и Маккартни Кесслер.

Киченок и Перес проведут третий совместный турнир и первый на харде. Ранее украинка и австралийка добрались до финала травяного пятисотника в Бад-Хомбурге, а затем дошли до третьего раунда Уимблдона.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА ПАРНОГО РАЗРЯДА

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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 30 июля
Людмила Киченок Эллен Перес Николь Мелихар Людмила Самсонова WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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