Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. КОСТЮК: «Она уверяла, что я точно выиграю хотя бы один матч до конца года»
WTA
30 июля 2025, 02:04 |
181
0

КОСТЮК: «Она уверяла, что я точно выиграю хотя бы один матч до конца года»

Марта прокомментировала победу над Вондроушовой и пошутила, упомянув про Заневскую

30 июля 2025, 02:04 |
181
0
КОСТЮК: «Она уверяла, что я точно выиграю хотя бы один матч до конца года»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над Маркетой Вондроушовой в матче 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале (Канада):

«Прежде всего хочу сказать большое спасибо за поддержку. Я вижу так много украинских флагов здесь, это невероятно. Слава Украине!

Маркета – потрясающая теннисистка, чемпионка Grand Slam. Всегда очень тяжело играть против нее. В прошлом году у нас был отличный матч в Штутгарте, и я ждала этого поединка. Но последние три месяца для меня были непростыми. Поэтому эта победа в первом матче здесь действительно много значит для меня. И спасибо моему тренеру, которая уверяла меня, что я точно выиграю еще хотя бы один матч до конца года. Ну вот, уже июль, и я уже сделала это (смеется).

Сегодня я была приятно удивлена тем, сколько людей поддерживало меня, это правда очень приятно. Мой дядя долго жил в Монреале и является гражданином Канады. Так что приезжать сюда для меня особенно приятно. Люди здесь очень добрые, атмосфера замечательная. И мне нравится, что здесь говорят и на французском, и на английском – там где я живу, английский почти никто не использует, так что это облегчает общение. С нетерпением жду следующего раунда».

Следующей оппоненткой Марты на канадском тысячнике будет Дарья Касаткина из Австралии.

По теме:
Марта Костюк – Маркета Вондроушова. Вернулась и победила. Видеообзор матча
Костюк на супертурнире в Монреале прервала антирекордную серию поражений
Даяна Ястремская – Камила Осорио. В двух очках от фиаско. Видеообзор матча
Сандра Заневска Марта Костюк Маркета Вондроушова WTA Монреаль
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Футбол | 29 июля 2025, 19:00 170
Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ

Быстрый гол добьет интригу, но пойдет ли за ним команда Шовковского

Бешикташ узнал ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Футбол | 29 июля 2025, 07:39 2
Бешикташ узнал ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Бешикташ узнал ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика

Римляне не горят желанием продавать Артема, но могут рассмотреть трансфер за 30 млн евро

Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем
Футбол | 29.07.2025, 03:47
Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем
Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Футбол | 29.07.2025, 07:33
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Элина Свитолина – Камилла Рахимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Теннис | 30.07.2025, 02:34
Элина Свитолина – Камилла Рахимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Камилла Рахимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
28.07.2025, 08:18
Бокс
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
29.07.2025, 09:14 2
Футбол
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
28.07.2025, 09:33 198
Футбол
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
28.07.2025, 05:02 3
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
28.07.2025, 18:58 3
Футбол
Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
29.07.2025, 00:44 4
Бокс
Усик повторил достижение легендарного Флойда Мейвезера
Усик повторил достижение легендарного Флойда Мейвезера
28.07.2025, 04:01 1
Бокс
Известно, сколько раз Усик попал в голову Дюбуа в реванше
Известно, сколько раз Усик попал в голову Дюбуа в реванше
28.07.2025, 03:43 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем