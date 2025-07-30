КОСТЮК: «Она уверяла, что я точно выиграю хотя бы один матч до конца года»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над Маркетой Вондроушовой в матче 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале (Канада):

«Прежде всего хочу сказать большое спасибо за поддержку. Я вижу так много украинских флагов здесь, это невероятно. Слава Украине!

Маркета – потрясающая теннисистка, чемпионка Grand Slam. Всегда очень тяжело играть против нее. В прошлом году у нас был отличный матч в Штутгарте, и я ждала этого поединка. Но последние три месяца для меня были непростыми. Поэтому эта победа в первом матче здесь действительно много значит для меня. И спасибо моему тренеру, которая уверяла меня, что я точно выиграю еще хотя бы один матч до конца года. Ну вот, уже июль, и я уже сделала это (смеется).

Сегодня я была приятно удивлена тем, сколько людей поддерживало меня, это правда очень приятно. Мой дядя долго жил в Монреале и является гражданином Канады. Так что приезжать сюда для меня особенно приятно. Люди здесь очень добрые, атмосфера замечательная. И мне нравится, что здесь говорят и на французском, и на английском – там где я живу, английский почти никто не использует, так что это облегчает общение. С нетерпением жду следующего раунда».

Следующей оппоненткой Марты на канадском тысячнике будет Дарья Касаткина из Австралии.