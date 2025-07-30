Костюк на супертурнире в Монреале прервала антирекордную серию поражений
Марта, одолев Маркету Вондроушову, сумела победить впервые за 2.5 месяца
30 июля вторая ракетка Украины Марта Костюк справилась с Маркетой Вондроушовой в своем стартовом матче на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.
В 1/32 финала украинка одержала победу над чешкой в трех сетах со счетом 2:6, 6:3, 6:2 за 1 час и 42 минуты.
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Для Костюк эта победа стала первой с 11 мая – 2.5 месяца назад она одолела Лейлу Фернандес в третьем раунде тысячника в Риме.
Марта прервала лузстрик из шести поединков. Шесть проигранных матчей подряд – антирекордная серия поражений в карьере украинки.
Следующей оппоненткой Костюк будет представительница Австралии Дарья Касаткина.
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