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WTA
30 июля 2025, 01:55 |
86
0

Костюк на супертурнире в Монреале прервала антирекордную серию поражений

Марта, одолев Маркету Вондроушову, сумела победить впервые за 2.5 месяца

30 июля 2025, 01:55 |
86
0
Костюк на супертурнире в Монреале прервала антирекордную серию поражений
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

30 июля вторая ракетка Украины Марта Костюк справилась с Маркетой Вондроушовой в своем стартовом матче на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В 1/32 финала украинка одержала победу над чешкой в трех сетах со счетом 2:6, 6:3, 6:2 за 1 час и 42 минуты.

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Для Костюк эта победа стала первой с 11 мая – 2.5 месяца назад она одолела Лейлу Фернандес в третьем раунде тысячника в Риме.

Марта прервала лузстрик из шести поединков. Шесть проигранных матчей подряд – антирекордная серия поражений в карьере украинки.

Следующей оппоненткой Костюк будет представительница Австралии Дарья Касаткина.

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Марта Костюк Маркета Вондроушова WTA Монреаль антирекорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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