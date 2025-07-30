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  4. Даяна Ястремская – Камила Осорио. В двух очках от фиаско. Видеообзор матча
WTA
30 июля 2025, 01:47 | Обновлено 30 июля 2025, 02:10
121
0

Даяна Ястремская – Камила Осорио. В двух очках от фиаско. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Монреале

30 июля 2025, 01:47 | Обновлено 30 июля 2025, 02:10
121
0
Даяна Ястремская – Камила Осорио. В двух очках от фиаско. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

29 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла Камилу Осорио в матче 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

Украинка одержала победу со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 за 2 часа и 22 минуты. На тай-брейке второго сета Даяна уступала 4:5 и была в двух очках от поражения, но взяла три поинта подряд и начала камбек.

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Следующей оппоненткой Ястремской будет 11-я ракетка мира Эмма Наварро из США.

🏆 WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала

Даяна Ястремская [30] – Камила Осорио – 3:6, 7:6 (7:5), 6:2

Видеообзор матча

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Даяна Ястремская Камила Осорио теннисные видеообзоры WTA Монреаль видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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