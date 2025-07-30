Даяна Ястремская – Камила Осорио. В двух очках от фиаско. Видеообзор матча

29 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла Камилу Осорио в матче 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

Украинка одержала победу со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 за 2 часа и 22 минуты. На тай-брейке второго сета Даяна уступала 4:5 и была в двух очках от поражения, но взяла три поинта подряд и начала камбек.

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Следующей оппоненткой Ястремской будет 11-я ракетка мира Эмма Наварро из США.

🏆 WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала

Даяна Ястремская [30] – Камила Осорио – 3:6, 7:6 (7:5), 6:2

Видеообзор матча