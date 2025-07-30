ЯСТРЕМСКАЯ: Моему организму и разуму было сложно из-за смены часовых поясов

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над Камилой Осорио в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в Монреале:

«Я прилетела сюда только вчера вечером, потому что мне надо было оставаться и ждать решения по американской визе, и была уверена на 100%, что буду играть завтра. Я общалась с супервайзером турнира и надеялась, что мой матч перенесут, чтобы у меня был день для восстановления, но, к сожалению, его поставили на сегодня.

Вчера я успела провести 45-минутную тренировку, чтобы почувствовать корт. На самом деле сегодня у меня не было никаких ожиданий от себя. Я просто хотела увидеть свой предел. Сегодня очень жарко, и моему организму, как и разуму, было очень сложно из-за смены часовых поясов. Для меня это новый опыт, и я горжусь собой, что боролась до конца и смогла превзойти свои лимиты.

Сейчас я думаю только о восстановлении. Я знаю, что завтра точно не буду играть свой следующий матч. Сегодня я почувствовала замечательную поддержку от всех – от вас, от зрителей, от украинцев, от Монреаля. Мне понравилось здессь.

Могу я сказать кое-что украинцам? Слава Украине!», – сказала Даяна во время интервью на корте.

Видеообзор матча Даяна Ястремская – Камила Осорио