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  4. ЯСТРЕМСКАЯ: Моему организму и разуму было сложно из-за смены часовых поясов
WTA
30 июля 2025, 01:38 |
47
0

ЯСТРЕМСКАЯ: Моему организму и разуму было сложно из-за смены часовых поясов

Даяна прокомментировала победу над Камилой Осорио в первом раунде тысячника в Монреале

30 июля 2025, 01:38 |
47
0
ЯСТРЕМСКАЯ: Моему организму и разуму было сложно из-за смены часовых поясов
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над Камилой Осорио в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в Монреале:

«Я прилетела сюда только вчера вечером, потому что мне надо было оставаться и ждать решения по американской визе, и была уверена на 100%, что буду играть завтра. Я общалась с супервайзером турнира и надеялась, что мой матч перенесут, чтобы у меня был день для восстановления, но, к сожалению, его поставили на сегодня.

Вчера я успела провести 45-минутную тренировку, чтобы почувствовать корт. На самом деле сегодня у меня не было никаких ожиданий от себя. Я просто хотела увидеть свой предел. Сегодня очень жарко, и моему организму, как и разуму, было очень сложно из-за смены часовых поясов. Для меня это новый опыт, и я горжусь собой, что боролась до конца и смогла превзойти свои лимиты.

Сейчас я думаю только о восстановлении. Я знаю, что завтра точно не буду играть свой следующий матч. Сегодня я почувствовала замечательную поддержку от всех – от вас, от зрителей, от украинцев, от Монреаля. Мне понравилось здессь.

Могу я сказать кое-что украинцам? Слава Украине!», – сказала Даяна во время интервью на корте.

Видеообзор матча Даяна Ястремская – Камила Осорио

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Даяна Ястремская Камила Осорио WTA Монреаль
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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