Лига конференций. Олимпия из Любляны справилась с клубом из Андорры

Словенская Олимпия из Любляны пробилась в квалификацию Q3 Лиги конференций УЕФА.

Олимпия на выезде сыграла вничью с Интером Эскальдес в Андорре (1:1).

Этот результат позволил словенскому клубу пройти дальше благодаря победе 4:2 в первом матче.

В раунде Q3 Олимпия сыграет против победителя противостояния команд динамо минск и албанской Эгнатии (0:2 в первой игре).

Лига конференций. Квалификация Q2

Ответный матч, 29 июля 2025

Интер Эскальдес (Андорра) – Олимпия (Словения) – 1:1 (первый матч – 2:4)

Голы: Мартин Кальдерон, 46 – Диогу Пинту, 42

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