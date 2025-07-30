Лига конференций. Олимпия из Любляны справилась с клубом из Андорры
Вечером 29 июля состоялся ответный матч Q2 Лиги конференций
Словенская Олимпия из Любляны пробилась в квалификацию Q3 Лиги конференций УЕФА.
Олимпия на выезде сыграла вничью с Интером Эскальдес в Андорре (1:1).
Этот результат позволил словенскому клубу пройти дальше благодаря победе 4:2 в первом матче.
В раунде Q3 Олимпия сыграет против победителя противостояния команд динамо минск и албанской Эгнатии (0:2 в первой игре).
Лига конференций. Квалификация Q2
Ответный матч, 29 июля 2025
Интер Эскальдес (Андорра) – Олимпия (Словения) – 1:1 (первый матч – 2:4)
Голы: Мартин Кальдерон, 46 – Диогу Пинту, 42
Інфографіка
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Быстрый гол добьет интригу, но пойдет ли за ним команда Шовковского
Полузащитник Александр Яцык продолжит карьеру в составе чемпионов Украины