Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига конференций. Олимпия из Любляны справилась с клубом из Андорры
Лига конференций
Интер Эскальдес
29.07.2025 21:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:4 1 : 1
Олимпия Любляна Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
30 июля 2025, 01:14 | Обновлено 30 июля 2025, 01:20
17
0

Лига конференций. Олимпия из Любляны справилась с клубом из Андорры

Вечером 29 июля состоялся ответный матч Q2 Лиги конференций

30 июля 2025, 01:14 | Обновлено 30 июля 2025, 01:20
17
0
Лига конференций. Олимпия из Любляны справилась с клубом из Андорры
ФК Олимпия Любляна

Словенская Олимпия из Любляны пробилась в квалификацию Q3 Лиги конференций УЕФА.

Олимпия на выезде сыграла вничью с Интером Эскальдес в Андорре (1:1).

Этот результат позволил словенскому клубу пройти дальше благодаря победе 4:2 в первом матче.

В раунде Q3 Олимпия сыграет против победителя противостояния команд динамо минск и албанской Эгнатии (0:2 в первой игре).

Лига конференций. Квалификация Q2

Ответный матч, 29 июля 2025

Интер Эскальдес (Андорра) – Олимпия (Словения) – 1:1 (первый матч – 2:4)

Голы: Мартин Кальдерон, 46 – Диогу Пинту, 42

Інфографіка

По теме:
Лига конференций. У Уэльса уже вылетели все клубы, Люксембург идет дальше
Динамо гарантировало себе участие в еврокубках в сезоне 2025/26
Клубы из Грузии и Эстонии провели овертайм в квалификации Лиги конференций
Лига конференций Олимпия Любляна Интер Эскальдес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Футбол | 29 июля 2025, 19:00 170
Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ

Быстрый гол добьет интригу, но пойдет ли за ним команда Шовковского

Металлист 1925 предложил три млн евро за игрока Динамо. В Киеве ответили
Футбол | 29 июля 2025, 11:39 5
Металлист 1925 предложил три млн евро за игрока Динамо. В Киеве ответили
Металлист 1925 предложил три млн евро за игрока Динамо. В Киеве ответили

Полузащитник Александр Яцык продолжит карьеру в составе чемпионов Украины

Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем
Футбол | 29.07.2025, 03:47
Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем
Шахтер сообщил, где будет проведена телетрансляция матча ЛЕ с Бешикташем
Динамо предоставило Борнмуту ответ после дерзкого обращения по Забарному
Футбол | 30.07.2025, 00:21
Динамо предоставило Борнмуту ответ после дерзкого обращения по Забарному
Динамо предоставило Борнмуту ответ после дерзкого обращения по Забарному
Эффектно отыгралась: Ястремская стартовала в Монреале со сложной победы
Теннис | 29.07.2025, 20:35
Эффектно отыгралась: Ястремская стартовала в Монреале со сложной победы
Эффектно отыгралась: Ястремская стартовала в Монреале со сложной победы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
28.07.2025, 07:48 3
Бокс
Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
29.07.2025, 00:44 4
Бокс
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
28.07.2025, 05:02 3
Футбол
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
28.07.2025, 08:18
Бокс
Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана
Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана
28.07.2025, 18:40 12
Футбол
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
29.07.2025, 07:33 2
Футбол
Джо РОГАН: «Просто вдумайтесь, что сделал Усик. Это безумие»
Джо РОГАН: «Просто вдумайтесь, что сделал Усик. Это безумие»
28.07.2025, 09:02 1
Бокс
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
29.07.2025, 09:40 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем