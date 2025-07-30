Лига конференций. У Уэльса уже вылетели все клубы, Люксембург идет дальше
Дифферданж неожиданно пробился в квалификацию Q3, пройдя Нью-Сейнтс
Люксембургский Дифферданж неожиданно пробился в квалификации Q3 Лиги конференций УЕФА, второй раз обыграв валлийский Нью-Сейнтс.
После победы 1:0 в первом матче на выезде команда из Люксембурга повторила успех дома с тем же счетом.
Единственный гол в матче забил Самир Хаджи на 68-й минуте с пенальти.
Таким образом, Дифферданж прошел дальше в Q3 ЛК, где сыграет против эстонской Левадии из Таллинна.
Уэльс стал первой страной, у которой уже выбыли все 3 команды в сезоне еврокубков: Нью-Сейнтс, Пеннибонт, Хавердфордвест.
Лига конференций. Квалификация Q2
Ответный матч, 29 июля 2025
Дифферданж (Люксембург) – Нью-Сейнтс (Уэльс) – 1:0 (первый матч – 1:0)
Голы: Хаджи, 68 (пен)
У Уэльса выбыли все 3 команды по еврокубкам
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