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Лига конференций
Проходит дальше Дифферданж 03
29.07.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 1 : 0
Нью-Сейнтс
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Лига конференций
30 июля 2025, 00:53 | Обновлено 30 июля 2025, 01:13
55
0

Лига конференций. У Уэльса уже вылетели все клубы, Люксембург идет дальше

Дифферданж неожиданно пробился в квалификацию Q3, пройдя Нью-Сейнтс

30 июля 2025, 00:53 | Обновлено 30 июля 2025, 01:13
55
0
Лига конференций. У Уэльса уже вылетели все клубы, Люксембург идет дальше
ФК Нью-Сейнтс

Люксембургский Дифферданж неожиданно пробился в квалификации Q3 Лиги конференций УЕФА, второй раз обыграв валлийский Нью-Сейнтс.

После победы 1:0 в первом матче на выезде команда из Люксембурга повторила успех дома с тем же счетом.

Единственный гол в матче забил Самир Хаджи на 68-й минуте с пенальти.

Таким образом, Дифферданж прошел дальше в Q3 ЛК, где сыграет против эстонской Левадии из Таллинна.

Уэльс стал первой страной, у которой уже выбыли все 3 команды в сезоне еврокубков: Нью-Сейнтс, Пеннибонт, Хавердфордвест.

Лига конференций. Квалификация Q2

Ответный матч, 29 июля 2025

Дифферданж (Люксембург) – Нью-Сейнтс (Уэльс) – 1:0 (первый матч – 1:0)

Голы: Хаджи, 68 (пен)

У Уэльса выбыли все 3 команды по еврокубкам

Инфографика

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Лига конференций Дифферданж Нью-Сейнтс Хаверфордвест Каунти Пенибонт
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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