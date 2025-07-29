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Лига конференций
Иберия 1999
29.07.2025 19:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 2 : 2
Левадия Проходит дальше
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Лига конференций
29 июля 2025, 22:37 | Обновлено 29 июля 2025, 23:04
488
0

Клубы из Грузии и Эстонии провели овертайм в квалификации Лиги конференций

По сумме двух матчей Левадия прошла Иберию 1999

29 июля 2025, 22:37 | Обновлено 29 июля 2025, 23:04
488
0
Клубы из Грузии и Эстонии провели овертайм в квалификации Лиги конференций
ФК Левадия

В ответном матче 1/4 финала квалификации Лиги конференций УЕФА «Иберия 1999» (Грузия) и «Левадия» (Эстония) выдали настоящий триллер в Тбилиси.

Основное время завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев, но из-за их поражения в первой игре 0:1 командам пришлось играть дополнительные 30 минут.

На 109-й минуте Роберт Кирсс установил окончательный счет (2:2 в матче).

«Иберия 1999» завершила борьбу в Лиге конференций, а «Левадия» прошла дальше в третий раунд квалификации ЛК.

Лига конференций. Квалификация Q2

Ответный матч, 28 июля 2025, Тбилиси

Иберия 1999 (Грузия) – Левадия (Эстония) – 2:2 д.в. (первый матч – 0:1)

Голы: Гоштелиани, 40, Агьякуа, 87 – Торрес, 48, Кирсс, 109

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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