Клубы из Грузии и Эстонии провели овертайм в квалификации Лиги конференций

В ответном матче 1/4 финала квалификации Лиги конференций УЕФА «Иберия 1999» (Грузия) и «Левадия» (Эстония) выдали настоящий триллер в Тбилиси.

Основное время завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев, но из-за их поражения в первой игре 0:1 командам пришлось играть дополнительные 30 минут.

На 109-й минуте Роберт Кирсс установил окончательный счет (2:2 в матче).

«Иберия 1999» завершила борьбу в Лиге конференций, а «Левадия» прошла дальше в третий раунд квалификации ЛК.

Лига конференций. Квалификация Q2

Ответный матч, 28 июля 2025, Тбилиси

Иберия 1999 (Грузия) – Левадия (Эстония) – 2:2 д.в. (первый матч – 0:1)

Голы: Гоштелиани, 40, Агьякуа, 87 – Торрес, 48, Кирсс, 109