Клубы из Грузии и Эстонии провели овертайм в квалификации Лиги конференций
По сумме двух матчей Левадия прошла Иберию 1999
В ответном матче 1/4 финала квалификации Лиги конференций УЕФА «Иберия 1999» (Грузия) и «Левадия» (Эстония) выдали настоящий триллер в Тбилиси.
Основное время завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев, но из-за их поражения в первой игре 0:1 командам пришлось играть дополнительные 30 минут.
На 109-й минуте Роберт Кирсс установил окончательный счет (2:2 в матче).
«Иберия 1999» завершила борьбу в Лиге конференций, а «Левадия» прошла дальше в третий раунд квалификации ЛК.
Лига конференций. Квалификация Q2
Ответный матч, 28 июля 2025, Тбилиси
Иберия 1999 (Грузия) – Левадия (Эстония) – 2:2 д.в. (первый матч – 0:1)
Голы: Гоштелиани, 40, Агьякуа, 87 – Торрес, 48, Кирсс, 109
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