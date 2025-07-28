Во вторник, 29 июля состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между андоррским «Интером Эскальдес» и словенской «Олимпией Любляна». По киевскому времени поединок начнется в 21:30. Первая игра завершилась победой «Олимпии» со счетом 4:2.

Интер Эскальдес

В прошлом сезоне чемпионата коллектив набрал 62 очка за 27 поединков и занял 1-е место, опередив «АК Эскальдес» на 7 зачетных пунктов. Эту же команду «Интер» минимально обыграл в финале Кубка Андорры. В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов клуб вылетел от румынской «ФКСБ» с общим счетом 4:3.

Олимпия Любляна

За 36 игр Первой лиги Словении в прошлом сезоне «Олимпия» набрала 74 зачетных пункта и завоевала титул чемпиона, обойдя «Марибор» на 7 баллов. Однако в кубке страны не все так гладко – клуб вылетел в стадии ½ финала от «Целье». В 1-м раунде Лиги чемпионов словенцы проиграли «Кайрату» с общим счетом 3:1.

Личные встречи

До поединка на прошлой неделе коллективы не встречались в очных играх.

Интересные факты

В последних 7-ми выездных играх «Олимпия» одержала только 1 победу.

В прошлом сезоне Примеры «Интер» пропустил всего 19 голов – лучший результат среди всех команд.

За 3 последних официальных матча «Олимпия» одержала 3 победы с общим счетом 8:2.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.81.

Прогноз Sport.ua Интер Эскальдес Олимпия Любляна Тотал больше 2.5 1.81 Сделать ставку

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