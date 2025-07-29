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Лига чемпионов
29 июля 2025, 09:13 | Обновлено 29 июля 2025, 09:14
1240
2

«Сегодня мы увидим другое Динамо». Экс-игрок киевлян – о матче ЛЧ

Александр Призетко верит, что «бело-синие» порадуют украинских болельщиков качественным футболом

29 июля 2025, 09:13 | Обновлено 29 июля 2025, 09:14
1240
2
«Сегодня мы увидим другое Динамо». Экс-игрок киевлян – о матче ЛЧ
ФК Динамо

Сегодня, 29 июля, «Динамо» сыграет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Хамруна». Напомним, что в первом поединке украинская команда разгромила мальтийцев со счетом 3:0.

Будет ли сложной эта встреча для подопечных Александра Шовковского, и вообще, какие ожидания от сегодняшней игры «бело-синих», эксклюзивно сайту Sport.ua рассказал бывший игрок столичного коллектива Александр Призетко.

– Александр Сергеевич, несмотря на убедительную победу в первом матче «Динамо» удостоилось немалой критики от специалистов за не совсем уверенную игру.
– Я считаю, что это не совсем справедливо. Да, я не могу сказать, что в игре киевлян было все нормально, но это я списываю на начало сезона. Это был первый официальный поединок, поэтому где-то волнение, а где-то и неуверенность могли сковывать действия подопечных Александра Шовковского.

Первые 10-15 минут динамовцы позволяли сопернику дышать легко, но потом, даже с теми огрехами, которые были в игре украинцев, было видно, что это две разного уровня команды.

– Киевляне в межсезонье сохранили состав, но и активными не были на трансферном рынке. Сложно будет проявить себя в Европе?
– В Европе в любом случае будет сложно себя проявить, все-таки там очень высокий уровень конкуренции. Да, сейчас состав у «Динамо» стабилизировался, ребята сыгрались, но если качеств игроков для внутренних соревнований хватает, то в Европе, когда сталкиваемся со средними командами, появляются проблемы во всех аспектах игры.

– Есть ли выход из этой ситуации?
– Здесь не только дело в уровне нашего чемпионата, хотя, как известно, на это есть объективные причины. Именно из-за войны к нам не едут иностранцы хорошего качества. К тому же идет и отток своих перспективных молодых исполнителей.

Можно вспомнить качество нашего дивизиона лет 10-13 назад. Тогда ведь за легионеров платили большие деньги, и они эти средства отрабатывали, а украинские команды хорошо себя проявляли на евроарене. Сейчас же ситуация чуть ли не патовая. Легионеры лучше будут получать меньше, но жить в безопасности, поэтому и не хотят приезжать в Украину. Да, у нас есть иностранцы, но это не того уровня игроки, которые бы влияли на рост нашего чемпионата.

– Пока война не закончится, прорыва не стоит ждать в нашем футболе?
– Я просто не вижу, откуда он может произойти. Да, многие хотели, чтобы выступали доморощенные футболисты, вот они и выступают… Никто зарубежным игроком не сможет дать полных гарантий безопасности.

– Но предстоящего матча, это, наверное, не касается. Судьба путевки в следующий раунд Лиги чемпионов решена?
– Конечно. Здесь вопросов вообще не должно возникать. Я надеюсь, что в предстоящем поединке мы уже увидим раскрепощенное «Динамо». Есть хороший результат первой игры, киевляне уже хорошо изучили своего соперника, поэтому со стороны динамовцев я ожидаю более качественный, я бы сказал более красивый футбол. Сегодня мы увидим другое «Динамо».

– Какие цели Александр Шовковский будет преследовать со своими подопечными в матче с «Хамруном»?
– Мне сложно сказать. Как мне кажется, Александр Шовковский прагматик, поэтому, опять же, на мой взгляд, наставник выставит тех футболистов, кто выглядит предпочтительнее. Да, точно можно сказать, что из-за повреждения не сыграет Виталий Буяльский. Но больших экспериментов я от тренера не жду.

– Каким будет ваш прогноз?
– Думаю, что по счету киевляне выступят лучше. Ставлю на – 4:0.

– Напоследок, не могу, конечно, не затронуть и тему других наших команд в еврокубках. Кто, по вашему мнению, пробьется в следующий этап соревнований?
– Если «Шахтер» продемонстрирует тот футбол, который был в Турции, то с «Бешикташем» они справятся. «Александрии» будет сложно отыграть два мяча, пропущенные от «Партизана» в первом матче. А вот «Полесье» просто обязано реабилитироваться. После первой игры получился довольно серьезный осадок, поэтому за прошедшую неделю в команде обязаны сделать выводы и житомиряне покажут тот футбол, и самое главное результат, который они должны демонстрировать в противостоянии с такими командами, как «Санта-Колома».

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Лига чемпионов Динамо Киев Хамрун Спартанс Александр Призетко Александр Шовковский Виталий Буяльский Шахтер Донецк Александрия Полесье Житомир статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Комментарии 2
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Володимир
Странно , но в сегодняшнем Динамо как раз и не главенствует принцип , где выходят сильнейшие на данный момент . Почему- то предпочтение отдаётся   одноплановым , ни чем особо не отличающимся друг от друга игрокам в ущерб тем , кто явно полезен в комбинационной игре .
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