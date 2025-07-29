Итальянский журналист: «Гасперини уже предупредил Довбика»
Фабрицио Аспри – о ситуации, в которой оказался украинец
Итальянский журналист Фабрицио Аспри не исключил, что форвард сборной Украины Артем Довбик летом может покинуть римскую «Рому».
«Я слышал, что Рома работает над подписанием Влаховича. Это была бы интригующая идея. В таком случае пожертвовать придется Довбиком, который Гасперини уже предупредил. Душан – это тот вариант, с которым «Рома» может выиграть, но я все же начал бы сезон с Артемом», – приводит слова Аспри Solo la Roma.
В прошлом сезоне Довбик отличился 17 голами и 4 ассистами в 45 матчах за «Рому». Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Сообщалось, что «Рома» установила цену на Довбика.
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