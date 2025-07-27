На фоне интереса известного клуба. Рома установила цену на Довбика

«Рома» определилась с ценой на своего украинского форварда Артема Довбика, подписать которого хочет турецкий «Бешикташ».

Так, по информации журналиста La Gazzetta dello Sport Франческо Бальцани, римский клуб готов продать 28-летнего нападающего и просит за него около 35 млн евро.

Отмечается, что подписать Довбика хочет главный тренер «Бешикташа» Уле Гуннар Сульшер. Норвежский специалист заинтересован в создании атакующего дуэта из украинца и Темми Абрахама.

Ранее стало известно, где может продолжить карьеру Довбик.