На фоне интереса известного клуба. Рома установила цену на Довбика
В Риме готовы продать украинского нападающего
«Рома» определилась с ценой на своего украинского форварда Артема Довбика, подписать которого хочет турецкий «Бешикташ».
Так, по информации журналиста La Gazzetta dello Sport Франческо Бальцани, римский клуб готов продать 28-летнего нападающего и просит за него около 35 млн евро.
Отмечается, что подписать Довбика хочет главный тренер «Бешикташа» Уле Гуннар Сульшер. Норвежский специалист заинтересован в создании атакующего дуэта из украинца и Темми Абрахама.
Ранее стало известно, где может продолжить карьеру Довбик.
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