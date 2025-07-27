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  4. На фоне интереса известного клуба. Рома установила цену на Довбика
Италия
27 июля 2025, 22:42 |
1060
0

На фоне интереса известного клуба. Рома установила цену на Довбика

В Риме готовы продать украинского нападающего

27 июля 2025, 22:42 |
1060
0
На фоне интереса известного клуба. Рома установила цену на Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

«Рома» определилась с ценой на своего украинского форварда Артема Довбика, подписать которого хочет турецкий «Бешикташ».

Так, по информации журналиста La Gazzetta dello Sport Франческо Бальцани, римский клуб готов продать 28-летнего нападающего и просит за него около 35 млн евро.

Отмечается, что подписать Довбика хочет главный тренер «Бешикташа» Уле Гуннар Сульшер. Норвежский специалист заинтересован в создании атакующего дуэта из украинца и Темми Абрахама.

Ранее стало известно, где может продолжить карьеру Довбик.

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Рома Рим Артем Довбик Бешикташ трансферы трансферы Серии A чемпионат Турции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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