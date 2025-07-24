Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Есть только один вариант. Известно, где может продолжить карьеру Довбик
Италия
24 июля 2025, 15:55 | Обновлено 24 июля 2025, 15:56
2521
0

Есть только один вариант. Известно, где может продолжить карьеру Довбик

Есть вариант с возвращением в Испанию

24 июля 2025, 15:55 | Обновлено 24 июля 2025, 15:56
2521
0
Есть только один вариант. Известно, где может продолжить карьеру Довбик
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Уго Трани не исключил, что нападающий сборной Украины Артем Довбик может покинуть «Рому» летом.

«Я знаю, что вокруг Довбика идет много споров, и если поступит запрос, его отпустят. Но пока его можно отдать только в аренду в Испанию», — сказал Трани в эфире Tele Radio Stereo.

В прошлом сезоне Довбик отличился 17 голами и 4 ассистами в 45 матчах за «Рому». Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что Довбик поставил себе цель на новый сезон.

По теме:
Продажа Экитике – среди крупнейших сделок в истории Айнтрахта и Бундеслиги
Сенсационный претендент на Исака. Клуб дает безумные деньги за топ-форварда
ПСЖ начал новое наступление на Забарного. Сделан важный шаг
Рома Рим трансферы Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский обратился к футболисту Динамо: «Собирай кабину и начинай играть»
Футбол | 23 июля 2025, 17:41 0
Милевский обратился к футболисту Динамо: «Собирай кабину и начинай играть»
Милевский обратился к футболисту Динамо: «Собирай кабину и начинай играть»

Бывший футболист «бело-синих» оценил карьеру Владислава Супряги

Бешикташ – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 24 июля 2025, 15:07 17
Бешикташ – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Бешикташ – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 24 июля и начнется в 21:00 по Киеву

Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Футбол | 24.07.2025, 08:02
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
ВИДЕО. Магучих ответила на хейт фанов и добавила фразу Усика
Другие виды | 24.07.2025, 01:45
ВИДЕО. Магучих ответила на хейт фанов и добавила фразу Усика
ВИДЕО. Магучих ответила на хейт фанов и добавила фразу Усика
Аякс – Селтик. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 24.07.2025, 15:44
Аякс – Селтик. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Аякс – Селтик. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хет-трик с пенальти. Матч отбора к ЛЧ в Познани завершился со счетом 7:1
Хет-трик с пенальти. Матч отбора к ЛЧ в Познани завершился со счетом 7:1
22.07.2025, 23:44
Футбол
«Смотреть было стыдно». Сабо разнес киевское Динамо после победы в ЛЧ
«Смотреть было стыдно». Сабо разнес киевское Динамо после победы в ЛЧ
23.07.2025, 11:29 122
Футбол
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
23.07.2025, 23:00 20
Футбол
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
24.07.2025, 00:50 3
Бокс
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
24.07.2025, 08:32 17
Бокс
Эгис КЛИМАС: «Я притворялся, вообще такого от Усика не ожидал»
Эгис КЛИМАС: «Я притворялся, вообще такого от Усика не ожидал»
23.07.2025, 02:20
Бокс
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
22.07.2025, 22:23
Футбол
Эдди ХИРН: «Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джо Фрейзер... он бы всех победил»
Эдди ХИРН: «Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джо Фрейзер... он бы всех победил»
23.07.2025, 06:10 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем