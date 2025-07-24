Италия24 июля 2025, 15:55 | Обновлено 24 июля 2025, 15:56
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Есть только один вариант. Известно, где может продолжить карьеру Довбик
Есть вариант с возвращением в Испанию
24 июля 2025, 15:55 | Обновлено 24 июля 2025, 15:56
2521
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Итальянский журналист Уго Трани не исключил, что нападающий сборной Украины Артем Довбик может покинуть «Рому» летом.
«Я знаю, что вокруг Довбика идет много споров, и если поступит запрос, его отпустят. Но пока его можно отдать только в аренду в Испанию», — сказал Трани в эфире Tele Radio Stereo.
В прошлом сезоне Довбик отличился 17 голами и 4 ассистами в 45 матчах за «Рому». Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Сообщалось, что Довбик поставил себе цель на новый сезон.
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