Есть только один вариант. Известно, где может продолжить карьеру Довбик

Итальянский журналист Уго Трани не исключил, что нападающий сборной Украины Артем Довбик может покинуть «Рому» летом.

«Я знаю, что вокруг Довбика идет много споров, и если поступит запрос, его отпустят. Но пока его можно отдать только в аренду в Испанию», — сказал Трани в эфире Tele Radio Stereo.

В прошлом сезоне Довбик отличился 17 голами и 4 ассистами в 45 матчах за «Рому». Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что Довбик поставил себе цель на новый сезон.