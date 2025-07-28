Источник удивил суммой, которую Заря запросила за Андерсона Джордана

26-летний бразильский центрбек «Зари» Андерсон Джордан, как сообщалось перед открытием летнего трансферного окна, стал объектом интереса со стороны ряда клубов и может покинуть стан луганчан.

Известно, что предметный интерес к бразильцу проявил словацкий «Слован» из Братиславы, однако «Заря» буквально огорошила этот клуб запросом по Джордану.

Как утверждает видеоблогер Виктор Вацко, за своего футболиста луганчане запросили 4,5 миллиона евро.

Отметим, что на Transfermarkt Джордан оценивается в 1 миллион евро, а его контракт с «Зарей» рассчитан до конца сезона-2025/26.