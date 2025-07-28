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Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 22:15 | Обновлено 28 июля 2025, 22:23
1281
0

Источник удивил суммой, которую Заря запросила за Андерсона Джордана

Луганский клуб требует очень значительные деньги за бразильского центрбека

28 июля 2025, 22:15 | Обновлено 28 июля 2025, 22:23
1281
0
Источник удивил суммой, которую Заря запросила за Андерсона Джордана
facebook.com/FCZoryaLuhansk. Андерсон Джордан

26-летний бразильский центрбек «Зари» Андерсон Джордан, как сообщалось перед открытием летнего трансферного окна, стал объектом интереса со стороны ряда клубов и может покинуть стан луганчан.

Известно, что предметный интерес к бразильцу проявил словацкий «Слован» из Братиславы, однако «Заря» буквально огорошила этот клуб запросом по Джордану.

Как утверждает видеоблогер Виктор Вацко, за своего футболиста луганчане запросили 4,5 миллиона евро.

Отметим, что на Transfermarkt Джордан оценивается в 1 миллион евро, а его контракт с «Зарей» рассчитан до конца сезона-2025/26.

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Андерсон Джордан Заря Луганск трансферы УПЛ Слован Братислава трансферы
Алексей Сливченко Источник: Вацко Live
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