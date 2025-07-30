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Украина. Премьер лига
30 июля 2025, 01:18 | Обновлено 30 июля 2025, 02:13
364
0

Суркис отреагировал на новость, что Марсель хочет купить Михавко у Динамо

Президент опроверг предложение в размере 15 млн евро

30 июля 2025, 01:18 | Обновлено 30 июля 2025, 02:13
364
0
Суркис отреагировал на новость, что Марсель хочет купить Михавко у Динамо
ФК Динамо. Игорь Суркис

Французские СМИ сообщили, что местный гранд «Марсель» заинтересовался 20-летним украинским защитником «Динамо» и сборной Украины Тарасом Михавко.

Однако президент киевлян Игорь Суркис сообщил, что клуб не получал такого предложения.

«Это все сплетни. Ни один клуб не делал официального предложения по Михавко» – заявил Суркис.

Михавко провел в прошлом сезоне 39 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что португальский «Порту» готов выложить за Михавка 20 миллионов евро.

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Тарас Михавко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Марсель трансферы трансферы УПЛ трансферы Лиги 1 Игорь Суркис
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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