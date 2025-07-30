Суркис отреагировал на новость, что Марсель хочет купить Михавко у Динамо
Президент опроверг предложение в размере 15 млн евро
Французские СМИ сообщили, что местный гранд «Марсель» заинтересовался 20-летним украинским защитником «Динамо» и сборной Украины Тарасом Михавко.
Однако президент киевлян Игорь Суркис сообщил, что клуб не получал такого предложения.
«Это все сплетни. Ни один клуб не делал официального предложения по Михавко» – заявил Суркис.
Михавко провел в прошлом сезоне 39 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что португальский «Порту» готов выложить за Михавка 20 миллионов евро.
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