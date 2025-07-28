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Вторая лига
Горняк-Спорт
27.07.2025 14:00 – FT 0 : 3
Тростянец
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Украина. Вторая лига
28 июля 2025, 19:37 |
47
0

Горняк-Спорт – Тростянец – 0:3. Видео голов и обзор матча

«Тростянец» начал сезон с уверенной победы

28 июля 2025, 19:37 |
47
0
Горняк-Спорт – Тростянец – 0:3. Видео голов и обзор матча
ФК Горняк-Спорт

В воскресенье, 27 июля, во Второй лиге состоялись матчи первого тура. «Горняк-Спорт» на своем поле принимал «Тростянец». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:0.

Героем матча стал футболист ФК «Тростянец» Тимофей Хуссин. Именно он открыл счет на 33-й минуте поединка.

Также на счету Хуссина две результативные передачи. Он ассистировал Вадиму Таранушичу и Максиму Чеглову.

Вторая лига. 1-й тур, 27 июля. Горишние Плавни, стадион «Юность»

Горняк-Спорт – Тростянец – 0:3

Голы: Хуссин, 33, Таранушич, 55, Чеглов, 77

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Чеглов (Тростянец).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Таранушич (Тростянец).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Тимофей Хуссин (Тростянец).
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Тростянец Горняк-Спорт Максим Чеглов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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