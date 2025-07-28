Горняк-Спорт – Тростянец – 0:3. Видео голов и обзор матча
«Тростянец» начал сезон с уверенной победы
В воскресенье, 27 июля, во Второй лиге состоялись матчи первого тура. «Горняк-Спорт» на своем поле принимал «Тростянец». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:0.
Героем матча стал футболист ФК «Тростянец» Тимофей Хуссин. Именно он открыл счет на 33-й минуте поединка.
Также на счету Хуссина две результативные передачи. Он ассистировал Вадиму Таранушичу и Максиму Чеглову.
Вторая лига. 1-й тур, 27 июля. Горишние Плавни, стадион «Юность»
Горняк-Спорт – Тростянец – 0:3
Голы: Хуссин, 33, Таранушич, 55, Чеглов, 77
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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