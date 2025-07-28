Александрия-2 – Диназ Вышгород – 1:0. Видео гола и обзор матча

В воскресенье, 27 июля, состоялись матчи первого тура Второй лиги. «Александрия-2» на своем поле принимала «Диназ». Хозяева одержали минимальную победу.

Со стартовых минут поединка на поле шла упорная борьба. Команды создавали моменты, но забить удалось «Александрии-2». На 29-й минуте отличился Мирон Гребенюк.

У хозяев были возможности увеличить преимущество. Но на последнем рубеже отлично действовал голкипер и капитан «Диназа» Тит Чернецкий.

Вторая лига. 1-й тур, 27 июля. Александрия, КСК «Олимп»

Александрия-2 – Диназ Вышгород – 1:0

Гол: Гребенюк, 29

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