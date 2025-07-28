Лейпциг продолжает переговоры с Шахтером по Марлону Гомесу
За своего хавбека «горняки» хотят 25 миллионов евро
Немецкий РБ «Лейпциг», вопреки прежней информации, продолжает переговорный процесс с «Шахтером» по 21-летнему центральному полузащитнику Марлону Гомесу.
Бразилец является тем игроком, которого в стане «красных быков» очень хочет видеть глава международного спортивного отдела группы Red Bull Юрген Клопп.
Впрочем, подписать Марлона Гомеса немецкому клубу будет не так и просто, ведь «Шахтер» требует за своего игрока 25 миллионов евро и украинцы уже отклонили первое предложение РБ «Лейпциг» по футболисту.
С самим Марлоном Гомесом РБ «Лейпциг» уже согласовал детали личного контракта.
В январе 2024 года «Шахтер» заплатил «Васко да Гама» 12 миллионов евро за Марлона Гомеса, пообещав дополнительные 4 миллиона при выполнении ряда условий.
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