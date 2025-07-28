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Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 16:49 | Обновлено 28 июля 2025, 16:51
487
1

Лейпциг продолжает переговоры с Шахтером по Марлону Гомесу

За своего хавбека «горняки» хотят 25 миллионов евро

28 июля 2025, 16:49 | Обновлено 28 июля 2025, 16:51
487
1
Лейпциг продолжает переговоры с Шахтером по Марлону Гомесу
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон Гомес

Немецкий РБ «Лейпциг», вопреки прежней информации, продолжает переговорный процесс с «Шахтером» по 21-летнему центральному полузащитнику Марлону Гомесу.

Бразилец является тем игроком, которого в стане «красных быков» очень хочет видеть глава международного спортивного отдела группы Red Bull Юрген Клопп.

Впрочем, подписать Марлона Гомеса немецкому клубу будет не так и просто, ведь «Шахтер» требует за своего игрока 25 миллионов евро и украинцы уже отклонили первое предложение РБ «Лейпциг» по футболисту.

С самим Марлоном Гомесом РБ «Лейпциг» уже согласовал детали личного контракта.

В январе 2024 года «Шахтер» заплатил «Васко да Гама» 12 миллионов евро за Марлона Гомеса, пообещав дополнительные 4 миллиона при выполнении ряда условий.

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Алексей Сливченко Источник: FussballTransfers
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Andromed
ну Шахтаря можна зрозуміти, вони і самі не за маленьку суму купили Марлона
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