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Германия
19 июля 2025, 14:15 | Обновлено 19 июля 2025, 14:21
653
1

В РБ Лейпциг приняли решение по трансферу Марлона Гомеса

Немецкий клуб не устроила установленная на бразильца цена

19 июля 2025, 14:15 | Обновлено 19 июля 2025, 14:21
653
1
В РБ Лейпциг приняли решение по трансферу Марлона Гомеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон Гомес

«РБ Лейпциг» интересуется бразильским хавбеком донецкого «Шахтера» Марлоном Гомесом, сообщает Bild.

По информации источника, немецкий клуб нацелен на подписание 21-летнего футболиста. При этом донецкий клуб оценивает игрока в 30 миллионов евро – эти деньги представитель Бундеслиги платить не намерен, клуб сразу же ее отклонил.

При этом, «РБ Лейпциг» еще не делал официального предложения по Марлону Гомесу.

В прошедшем сезоне на счету Марлона Гомеса 34 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился 4 забитыми голами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что топ-клуб Бундеслиги договорился с полузащитником «Шахтера» о трансфере.

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РБ Лейпциг Шахтер Донецк трансферы трансферы Бундеслиги трансферы УПЛ Марлон Гомес
Даниил Кирияка Источник: Bild
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Комментарии 1
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New Zealander
Молодець Шахтар що поклав таку ціну, щоб вони вже нарешті відчепилися від Марлона. Нам самим потрібен такий гравець. 
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