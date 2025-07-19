В РБ Лейпциг приняли решение по трансферу Марлона Гомеса

«РБ Лейпциг» интересуется бразильским хавбеком донецкого «Шахтера» Марлоном Гомесом, сообщает Bild.

По информации источника, немецкий клуб нацелен на подписание 21-летнего футболиста. При этом донецкий клуб оценивает игрока в 30 миллионов евро – эти деньги представитель Бундеслиги платить не намерен, клуб сразу же ее отклонил.

При этом, «РБ Лейпциг» еще не делал официального предложения по Марлону Гомесу.

В прошедшем сезоне на счету Марлона Гомеса 34 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился 4 забитыми голами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что топ-клуб Бундеслиги договорился с полузащитником «Шахтера» о трансфере.