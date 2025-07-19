В РБ Лейпциг приняли решение по трансферу Марлона Гомеса
Немецкий клуб не устроила установленная на бразильца цена
«РБ Лейпциг» интересуется бразильским хавбеком донецкого «Шахтера» Марлоном Гомесом, сообщает Bild.
По информации источника, немецкий клуб нацелен на подписание 21-летнего футболиста. При этом донецкий клуб оценивает игрока в 30 миллионов евро – эти деньги представитель Бундеслиги платить не намерен, клуб сразу же ее отклонил.
При этом, «РБ Лейпциг» еще не делал официального предложения по Марлону Гомесу.
В прошедшем сезоне на счету Марлона Гомеса 34 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился 4 забитыми голами и 4 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что топ-клуб Бундеслиги договорился с полузащитником «Шахтера» о трансфере.
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