Кто рассудит? Озвучен список арбитров на второй матч Полесья в ЛК

В четверг, 31 июля, состоится ответный матч между клубами «Полесье» и «Санта-Колома» во втором раунде квалификации Лиги конференций.

УЕФА на поединок назначила бригаду арбитров из Северной Ирландии. Главным судьей матча станет Бен Макмастер, который в этом сезоне обслуживал игру первого раунда квалификации Лиги чемпионов.

На роль помощников Бена назначены Джон Догерти и Стивен Белл. Четвертым рефери станет Шейн Эндрюс.

Второй поединок между клубами пройдет в городе Энкамп на арене «Estadi de la FAF». Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Напомним, что в первом матче украинский клуб уступил со счетом 1:2.