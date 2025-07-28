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Лига конференций
28 июля 2025, 12:38 | Обновлено 28 июля 2025, 12:40
71
0

Кто рассудит? Озвучен список арбитров на второй матч Полесья в ЛК

На матче будут работать судьи из Северной Ирландии

28 июля 2025, 12:38 | Обновлено 28 июля 2025, 12:40
71
0
Кто рассудит? Озвучен список арбитров на второй матч Полесья в ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Макмастер

В четверг, 31 июля, состоится ответный матч между клубами «Полесье» и «Санта-Колома» во втором раунде квалификации Лиги конференций.

УЕФА на поединок назначила бригаду арбитров из Северной Ирландии. Главным судьей матча станет Бен Макмастер, который в этом сезоне обслуживал игру первого раунда квалификации Лиги чемпионов.

На роль помощников Бена назначены Джон Догерти и Стивен Белл. Четвертым рефери станет Шейн Эндрюс.

Второй поединок между клубами пройдет в городе Энкамп на арене «Estadi de la FAF». Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Напомним, что в первом матче украинский клуб уступил со счетом 1:2.

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Санта-Колома судейские назначения Полесье Житомир Лига конференций
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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