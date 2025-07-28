Кто рассудит? Озвучен список арбитров на второй матч Полесья в ЛК
На матче будут работать судьи из Северной Ирландии
В четверг, 31 июля, состоится ответный матч между клубами «Полесье» и «Санта-Колома» во втором раунде квалификации Лиги конференций.
УЕФА на поединок назначила бригаду арбитров из Северной Ирландии. Главным судьей матча станет Бен Макмастер, который в этом сезоне обслуживал игру первого раунда квалификации Лиги чемпионов.
На роль помощников Бена назначены Джон Догерти и Стивен Белл. Четвертым рефери станет Шейн Эндрюс.
Второй поединок между клубами пройдет в городе Энкамп на арене «Estadi de la FAF». Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
Напомним, что в первом матче украинский клуб уступил со счетом 1:2.
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