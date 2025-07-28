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28 июля 2025, 12:23 |
703
2

ФОТО. Жена Забарного зажгла на пляже. Показала идеальную фигуру

Ангелина Забарная наслаждается летним отпуском

28 июля 2025, 12:23 |
703
2
ФОТО. Жена Забарного зажгла на пляже. Показала идеальную фигуру
Instagram. Ангелина Забарная

Жена защитника «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного, Ангелина Забарная, опубликовала фото со своего отдыха.

Девушка активно ведёт соцсети, увлекается иностранными языками и спортом. На новых фото она позирует в купальнике, демонстрируя отличную форму.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара познакомилась ещё в школе. В 2022 году Илья сделал предложение, а в 2023-м они сыграли свадьбу в Киеве.

Напомним, что недавно фаны «ПСЖ» пришли в комментарии к Ангелине и призвали пару скорее переехать в Париж.

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фото lifestyle Ангелина Забарная Илья Забарный девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 2
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SHN
Ни одной татухи. Это сейчас большая редкость.
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