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Украина. Вторая лига
28 июля 2025, 10:49 | Обновлено 28 июля 2025, 11:02
103
0

«Волнение». Насонов – про первый матч Лесного на профессиональном уровне

Украинский полузащитник рассказал о игре с «Атлетом»

28 июля 2025, 10:49 | Обновлено 28 июля 2025, 11:02
103
0
«Волнение». Насонов – про первый матч Лесного на профессиональном уровне
ФК Лесное

Украинский полузащитник «Лесного» Александр Насонов в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о перво матче команды на профессиональном уровне:

– Александр, каким выдался первый матч для ФК «Лесного» на профессиональном уровне?
– Первые минут 15 были нервными, поскольку некоторые наши футболисты дебютировали на профессиональном уровне, поэтому чувствовалось волнение. Но потом, в середине тайма, нам удалось забить три мяча за семь минут и, по сути, все решилось.

– Что скажешь об уровне Второй лиги. Или об этом говорить еще рано?
– Конечно рано. Когда сыграем со всеми соперниками, тогда можно будет как-то оценивать. А что касается «Атлета», то этот коллектив тоже первый раз попал в профессионалы, поэтому, повторюсь, к этому вопросу можно вернуться чуть позже.

Ранее Насонов рассказал о зарплате и контракте с «Лесным».

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Лесное Александр Насонов
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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