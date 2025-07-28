«Волнение». Насонов – про первый матч Лесного на профессиональном уровне

Украинский полузащитник «Лесного» Александр Насонов в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о перво матче команды на профессиональном уровне:

– Александр, каким выдался первый матч для ФК «Лесного» на профессиональном уровне?

– Первые минут 15 были нервными, поскольку некоторые наши футболисты дебютировали на профессиональном уровне, поэтому чувствовалось волнение. Но потом, в середине тайма, нам удалось забить три мяча за семь минут и, по сути, все решилось.

– Что скажешь об уровне Второй лиги. Или об этом говорить еще рано?

– Конечно рано. Когда сыграем со всеми соперниками, тогда можно будет как-то оценивать. А что касается «Атлета», то этот коллектив тоже первый раз попал в профессионалы, поэтому, повторюсь, к этому вопросу можно вернуться чуть позже.

Ранее Насонов рассказал о зарплате и контракте с «Лесным».