«Волнение». Насонов – про первый матч Лесного на профессиональном уровне
Украинский полузащитник рассказал о игре с «Атлетом»
Украинский полузащитник «Лесного» Александр Насонов в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о перво матче команды на профессиональном уровне:
– Александр, каким выдался первый матч для ФК «Лесного» на профессиональном уровне?
– Первые минут 15 были нервными, поскольку некоторые наши футболисты дебютировали на профессиональном уровне, поэтому чувствовалось волнение. Но потом, в середине тайма, нам удалось забить три мяча за семь минут и, по сути, все решилось.
– Что скажешь об уровне Второй лиги. Или об этом говорить еще рано?
– Конечно рано. Когда сыграем со всеми соперниками, тогда можно будет как-то оценивать. А что касается «Атлета», то этот коллектив тоже первый раз попал в профессионалы, поэтому, повторюсь, к этому вопросу можно вернуться чуть позже.
Ранее Насонов рассказал о зарплате и контракте с «Лесным».
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