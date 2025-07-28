Украина. Премьер лига28 июля 2025, 10:11 | Обновлено 28 июля 2025, 11:14
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«Есть, за что играть». Насонов – о зарплате и контракте с Лесным
Зарплаты в «Лесном» на уровне с клубами Первой лиги
28 июля 2025, 10:11 | Обновлено 28 июля 2025, 11:14
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Украинский защитник «Лесного» Александр Насонов рассказал о своем контракте и зарплате:
– ФК «Лесное» только вышел во Вторую лигу. С футболистами подписаны профессиональные контракты?
– Да.
– Зарплаты символические или есть, за что играть?
– Скажу, что есть, за что играть.
– Насколько этот уровень меньше, чем в УПЛ?
– Конечно, меньше. Я бы сказал, что зарплаты у нас на уровне середняков Первой лиги (порядку 40-50 тисяч гривень. – ред.).
Ранее Александр Насонов дал эксклюзивное интервью для Sport.ua.
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