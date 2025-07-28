«Есть, за что играть». Насонов – о зарплате и контракте с Лесным

Украинский защитник «Лесного» Александр Насонов рассказал о своем контракте и зарплате:

– ФК «Лесное» только вышел во Вторую лигу. С футболистами подписаны профессиональные контракты?

– Да.

– Зарплаты символические или есть, за что играть?

– Скажу, что есть, за что играть.

– Насколько этот уровень меньше, чем в УПЛ?

– Конечно, меньше. Я бы сказал, что зарплаты у нас на уровне середняков Первой лиги (порядку 40-50 тисяч гривень. – ред.).

Ранее Александр Насонов дал эксклюзивное интервью для Sport.ua.