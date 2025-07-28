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Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 10:11 | Обновлено 28 июля 2025, 11:14
375
0

«Есть, за что играть». Насонов – о зарплате и контракте с Лесным

Зарплаты в «Лесном» на уровне с клубами Первой лиги

28 июля 2025, 10:11 | Обновлено 28 июля 2025, 11:14
375
0
«Есть, за что играть». Насонов – о зарплате и контракте с Лесным
ФК ЛНЗ. Александр Насонов

Украинский защитник «Лесного» Александр Насонов рассказал о своем контракте и зарплате:

– ФК «Лесное» только вышел во Вторую лигу. С футболистами подписаны профессиональные контракты?
– Да.

– Зарплаты символические или есть, за что играть?
– Скажу, что есть, за что играть.

– Насколько этот уровень меньше, чем в УПЛ?
– Конечно, меньше. Я бы сказал, что зарплаты у нас на уровне середняков Первой лиги (порядку 40-50 тисяч гривень. – ред.).

Ранее Александр Насонов дал эксклюзивное интервью для Sport.ua.

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Александр Насонов Лесное зарплаты
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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