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Украина. Вторая лига
28 июля 2025, 09:43 | Обновлено 28 июля 2025, 10:32
2549
3

Гармаш, Рыбалка. Кто это? Насонов – о старте ФК Лесное во Второй лиге

Авторитетный украинский защитник дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

28 июля 2025, 09:43 | Обновлено 28 июля 2025, 10:32
2549
3
Гармаш, Рыбалка. Кто это? Насонов – о старте ФК Лесное во Второй лиге
ФК Лесное. Александр Насонов (слева)

В минувший уик-энд в Украине стартовало первенство во Второй лиге. Крупную победу в первом туре добыло ФК «Лесное» (выигрыш – 3:0 у «Атлета»), пожалуй, самая опытная команда в этом дивизионе. Достаточно сказать, что цвета коллектива защищают бывшие футболисты «Динамо» и сборной Украины Сергей Рыбалка и Денис Гармаш. Также в числе авторитетов числится и 33-летний Александр Насонов, экс-игрок молодежной сборной Украины, который имеет за спиной почти 250 матчей на профессиональном уровне. После поединка защитник пообщался с сайтом Sport.ua.

– Александр, каким выдался первый матч для ФК «Лесного» на профессиональном уровне?
– Первые минут 15 были нервными, поскольку некоторые наши футболисты дебютировали на профессиональном уровне, поэтому чувствовалось волнение. Но потом, в середине тайма, нам удалось забить три мяча за семь минут и, по сути, все решилось.

– Что скажешь об уровне Второй лиги. Или об этом говорить еще рано?
– Конечно рано. Когда сыграем со всеми соперниками, тогда можно будет как-то оценивать. А что касается «Атлета», то этот коллектив тоже первый раз попал в профессионалы, поэтому, повторюсь, к этому вопросу можно вернуться чуть позже.

ФК Лесное. Александр Рябоконь (второй слева)

– Вашу команду возглавляет Александр Рябоконь. Раньше с этим наставником, если не ошибаюсь, ты не пересекался?
– Почему же? Пересекался (улыбается). Играл против его команд. Ну а под его руководством работаю впервые.

– И как тебе наставник?
– Комфортно. Чувствуется, что это тренер с большим опытом. Никаких проблем, все хорошо.

– Говорят, что Александр Дмитриевич очень сильный тактик.
– Несмотря на то, что это Вторая лига, наставник прививает нам требования, которые он хочет видеть. Подтверждаю, что на тактике делается большой акцент (улыбается).

– Ты немало поиграл, поэтому не могу не спросить, во время тренировок физические нагрузки во Второй лиге и в УПЛ сильно отличаются?
– Нужно понимать, что у каждого наставника свои подходы к работе. Не могу говорить за других, но сейчас мне не сложно.

– ФК «Лесное» только вышел во Вторую лигу. С футболистами подписаны профессиональные контракты?
– Да.

– Зарплаты символические или есть, за что играть?
– Скажу, что есть, за что играть.

– Насколько этот уровень меньше, чем в УПЛ?
– Конечно, меньше. Я бы сказал, что зарплаты у нас на уровне середняков Первой лиги (порядку 40-50 тисяч гривень. – ред.)

– На какой срок подписано твое соглашение?
– На один год.

– Ты еще планируешь засветиться в украинской Премьер-лиге?
– Да. Я уже говорил, что меня многие списали, но я верю, что еще не сказал своего последнего слова на высшем уровне. Возможно, это будет с ФК «Лесное». Но как все получится, посмотрим.

– То есть, при хороших раскладах ты будешь не против продлить соглашение со своим нынешним клубом?
– Об этом сейчас говорить рано. Все зависит от моей игры, от результатов команды. Но если говорить глобально, то я готов помогать своей нынешней команде, если, конечно, руководство и главный тренер будут заинтересовано в моих услугах.

ФК Лесное. Сергей Рыбалка

– В межсезонье ваш главный тренер говорил, что еще нет конкретных задач на сезон. Как сейчас с этим обстоит дело?
– Могу сказать, что команда продолжает формироваться. Но с такими исполнителями в составе, как Денис Гармаш и Сергей Рыбалка, которые выигрывали чемпионаты Украины и выступали за сборную Украины, хочется добиваться только побед. Хотя конкретных целей руководство перед нами еще не ставило. Единственно, что хотят пока от нас видеть, так это в каждом поединке стремиться к максимальному результату.

– Действительно, ФК «Лесное» одна из самых авторитетных команд по футболистам. Это дает вам дополнительное преимущество?
– Это должны говорить наши соперники. Может, кого-то и пугают фамилии Рыбалки и Гармаша и, возможно, Насонова (смеется), но нынешняя молодежь, возможно, уже и не знает таких авторитетов в украинском футболе, поэтому и боязни у них не будет. Впрочем, все покажут сами матчи. Важно, что ФК «Лесное» удачно стартовало. Будем стараться продолжать в том же духе.

– А вообще, какой для тебя был самый классный период выступлений на высшем уровне?
– Если говорить обо всех нюансах, то это донецкий «Металлург», когда команду возглавлял Сергей Ташуев, а потом Владимир Пятенко. Это касается игры, кадрового потенциала, заработной платы и премий.

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Александр Насонов Лесное Александр Рябоконь Динамо Киев Денис Гармаш Сергей Рыбалка сборная Украины по футболу Металлург Донецк Владимир Пятенко Сергей Ташуев Украинская Премьер-лига статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Перець
Зараз вони просто лісні тролі
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+1
Tea with milk
В селе и будут  играть или на Олимпийском?
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+1
sania
Жодного слова з заголовку Насонов не говорив.. Рівень заголовків просто космос. Невже сучасні "журналісти" не в змозі зацікавити нічим крім "жовтухи"??
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0
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