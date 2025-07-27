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Товарищеские матчи
Бохум
27.07.2025 19:00 – FT 0 : 2
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
27 июля 2025, 21:37 |
408
0

ВИДЕО. Байер добыл первую победу под руководством тен Хага

Леверкузенская команда переиграла Бохум со счетом 2:0 в товарищеском матче

27 июля 2025, 21:37 |
408
0
ВИДЕО. Байер добыл первую победу под руководством тен Хага
Getty Images/Global Images Ukraine

27 июля состоялся товарищеский матч между немецкими командами Бохум и Байер.

Поединок прошел на арене Воновия Рурштадион. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу леверкузенцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за гостей отличились Йонас Хофманн и Патрик Шик.

Байер добыл первую победу под руководством нидерландского специалиста Эрика тен Хага, который возглавил коллектив после ухода Хаби Алонсо в мадридский Реал.

Всего же Неверкузен провел второй спарринг этим летом. 18 июля команда разгромно проиграла Фламенго U-20 со счетом 1:5.

Во время предсезонной подготовки Байер также проведет контрольные встречи против Фортуны (Нидерланды), Пизы (Италия) и Челси (Англия).

Товарищеский матч. 27 июля

Бохум (Германия) – Байер (Германия) – 0:2

Голы: Хофманн, 24, Шик, 45+1

ГОЛ! 0:1 Хофманн, 24 мин.

ГОЛ! 0:2 Шик, 45+1 мин.

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Видеозапись матча

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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