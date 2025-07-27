ВИДЕО. Байер добыл первую победу под руководством тен Хага
Леверкузенская команда переиграла Бохум со счетом 2:0 в товарищеском матче
27 июля состоялся товарищеский матч между немецкими командами Бохум и Байер.
Поединок прошел на арене Воновия Рурштадион. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу леверкузенцев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голами за гостей отличились Йонас Хофманн и Патрик Шик.
Байер добыл первую победу под руководством нидерландского специалиста Эрика тен Хага, который возглавил коллектив после ухода Хаби Алонсо в мадридский Реал.
Всего же Неверкузен провел второй спарринг этим летом. 18 июля команда разгромно проиграла Фламенго U-20 со счетом 1:5.
Во время предсезонной подготовки Байер также проведет контрольные встречи против Фортуны (Нидерланды), Пизы (Италия) и Челси (Англия).
Товарищеский матч. 27 июля
Бохум (Германия) – Байер (Германия) – 0:2
Голы: Хофманн, 24, Шик, 45+1
ГОЛ! 0:1 Хофманн, 24 мин.
ГОЛ! 0:2 Шик, 45+1 мин.
Фотогалерея матча
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец выделил Тайсона Фьюри
Вспомним результаты всех финалов в истории турнира и всех чемпионов