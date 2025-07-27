ВИДЕО. Байер добыл первую победу под руководством тен Хага

27 июля состоялся товарищеский матч между немецкими командами Бохум и Байер.

Поединок прошел на арене Воновия Рурштадион. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу леверкузенцев.

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Голами за гостей отличились Йонас Хофманн и Патрик Шик.

Байер добыл первую победу под руководством нидерландского специалиста Эрика тен Хага, который возглавил коллектив после ухода Хаби Алонсо в мадридский Реал.

Всего же Неверкузен провел второй спарринг этим летом. 18 июля команда разгромно проиграла Фламенго U-20 со счетом 1:5.

Во время предсезонной подготовки Байер также проведет контрольные встречи против Фортуны (Нидерланды), Пизы (Италия) и Челси (Англия).

Товарищеский матч. 27 июля

Бохум (Германия) – Байер (Германия) – 0:2

Голы: Хофманн, 24, Шик, 45+1

ГОЛ! 0:1 Хофманн, 24 мин.

ГОЛ! 0:2 Шик, 45+1 мин.

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Видеозапись матча