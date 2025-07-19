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Германия
19 июля 2025, 15:36 | Обновлено 19 июля 2025, 15:37
204
1

Первая игра тен Хага. Байер разгромно уступил молодежной команде Фламенго

Немецкая команда ответила на пять мячей соперника лишь одним

19 июля 2025, 15:36 | Обновлено 19 июля 2025, 15:37
204
1
Первая игра тен Хага. Байер разгромно уступил молодежной команде Фламенго
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июля состоялся товарищеский матч между леверкузенским «Байером» и бразильским «Фламенго» U-20.

Для Эрика тен Хага это была первая игра после того, как он возглавил команду.

Уже на второй минуте немцы пропустили первый мяч. На 11-й счет был 0:2, а к перерыву «Байер» уступал молодежной команде «Фламенго» со счетом – 0:4.

Во втором тайме команды обменялись по одному голу.

Тен Хаг после матча не делал из результата катастрофы. Конечно же, он объяснил, что счет не был важен в товарищеской игре, а самое главное – что ни один из футболистов не получил травм.

Ранее Эрик тен Хаг оценил возможность завоевать чемпионство в Бундеслиге в новом сезоне.

Контрольный матч

Байер – Фламенго U-20 – 1:5

Голы: Монтрелл, 70 – Лорран, 2, Матеус, 11, 36, Леао, 45+4, Соуза, 54

Видео голов и обзор матча

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Перець
Уроки фізкультури продовжуються на найвищому рівні були в трійці , тепер 5-10 місце буде за щастя
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