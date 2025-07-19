Первая игра тен Хага. Байер разгромно уступил молодежной команде Фламенго
Немецкая команда ответила на пять мячей соперника лишь одним
18 июля состоялся товарищеский матч между леверкузенским «Байером» и бразильским «Фламенго» U-20.
Для Эрика тен Хага это была первая игра после того, как он возглавил команду.
Уже на второй минуте немцы пропустили первый мяч. На 11-й счет был 0:2, а к перерыву «Байер» уступал молодежной команде «Фламенго» со счетом – 0:4.
Во втором тайме команды обменялись по одному голу.
Тен Хаг после матча не делал из результата катастрофы. Конечно же, он объяснил, что счет не был важен в товарищеской игре, а самое главное – что ни один из футболистов не получил травм.
Ранее Эрик тен Хаг оценил возможность завоевать чемпионство в Бундеслиге в новом сезоне.
Контрольный матч
Байер – Фламенго U-20 – 1:5
Голы: Монтрелл, 70 – Лорран, 2, Матеус, 11, 36, Леао, 45+4, Соуза, 54
Видео голов и обзор матча
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