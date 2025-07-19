Эрик тен ХАГ: «Трудно сказать, сможем ли мы завоевать чемпионство»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Эрик тен Хаг рассказал об ожиданиях от нового сезона Бундеслиги.

«Трудно сказать, является ли завоевание трофея реалистичной целью этого сезона. Я еще не знаю, насколько сильны наши соперники. Так же не знаю, насколько сильны мы. Слишком рано делать выводы.

Надо посмотреть, как все будет развиваться в ближайшие недели и месяцы, тогда уже можно будет говорить об этом подробнее», — прокомментировал тен Хаг.

В сезоне 2023/24 леверкузенский «Байер» завоевал историческое первое чемпионство в Бундеслиге. Тогда команду тренировал Хаби Алонсо.

Эрик тен Хаг возглавил клуб летом 2025 года после того, как Алонсо перешел в мадридский «Реал».