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Германия
19 июля 2025, 15:19 | Обновлено 19 июля 2025, 15:37
143
0

Эрик тен ХАГ: «Трудно сказать, сможем ли мы завоевать чемпионство»

Главный тренер «Байера» прокомментировал шансы на победу

19 июля 2025, 15:19 | Обновлено 19 июля 2025, 15:37
143
0
Эрик тен ХАГ: «Трудно сказать, сможем ли мы завоевать чемпионство»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер леверкузенского «Байера» Эрик тен Хаг рассказал об ожиданиях от нового сезона Бундеслиги.

«Трудно сказать, является ли завоевание трофея реалистичной целью этого сезона. Я еще не знаю, насколько сильны наши соперники. Так же не знаю, насколько сильны мы. Слишком рано делать выводы.

Надо посмотреть, как все будет развиваться в ближайшие недели и месяцы, тогда уже можно будет говорить об этом подробнее», — прокомментировал тен Хаг.

В сезоне 2023/24 леверкузенский «Байер» завоевал историческое первое чемпионство в Бундеслиге. Тогда команду тренировал Хаби Алонсо.

Эрик тен Хаг возглавил клуб летом 2025 года после того, как Алонсо перешел в мадридский «Реал».

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Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
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