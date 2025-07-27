Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Висcел Кобе – Барселона – 1:3. Обкатка новичков. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Виссел Кобе
27.07.2025 13:00 – FT 1 : 3
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
27 июля 2025, 17:43 |
337
0

Висcел Кобе – Барселона – 1:3. Обкатка новичков. Видео голов и обзор матча

Каталонцы победили в товарищеском матче в Азии

27 июля 2025, 17:43 |
337
0
Висcел Кобе – Барселона – 1:3. Обкатка новичков. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 июля, состоялся товарищеский матч между «Виссел Кобе» и каталонской «Барселоной».

Испанский гранд одержал уверенную победу со счетом 3:1.

За каталонцев первые голы забили Руни Барджи и Дро. Английский форвард Маркус Решфорд тоже дебютировал за команду, но результативными действиями не отличался.

Товарищеский матч.

Виссел Кобе – Барселона – 1:3

Голы: Мияширо, 42 – Гарсия, 33, Барджи, 77, Дро, 87

По теме:
Зинченко тоже сыграл. Арсенал победил Ньюкасл в товарняке
Пять топ-клубов имеют новых владельцев десятого номера
Первые голы Дро и Барджи, дебют Рэшфорда. Барса одолела Виссел Кобе
Барселона товарищеские матчи Маркус Рэшфорд Виссел Кобе Эрик Гарсия Руни Барджи видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бешикташ хочет подписать звезду сборной Украины после фиаско с Шахтером
Футбол | 27 июля 2025, 13:22 10
Бешикташ хочет подписать звезду сборной Украины после фиаско с Шахтером
Бешикташ хочет подписать звезду сборной Украины после фиаско с Шахтером

Артем Довбик может перебраться в чемпионат Турции

Англия (Ж) – Испания (Ж). Прогноз и анонс на финал Евро-2025
Футбол | 27 июля 2025, 16:09 0
Англия (Ж) – Испания (Ж). Прогноз и анонс на финал Евро-2025
Англия (Ж) – Испания (Ж). Прогноз и анонс на финал Евро-2025

Поединок состоится 27 июля в 19:00 по Киеву

Дерек Чисора назвал единственного боксера, который победит Усика
Бокс | 27.07.2025, 10:17
Дерек Чисора назвал единственного боксера, который победит Усика
Дерек Чисора назвал единственного боксера, который победит Усика
Дон РАФАЭЛЬ: «Усик заработал за бой $132 млн? Придурки, он получил лишь...»
Бокс | 26.07.2025, 22:06
Дон РАФАЭЛЬ: «Усик заработал за бой $132 млн? Придурки, он получил лишь...»
Дон РАФАЭЛЬ: «Усик заработал за бой $132 млн? Придурки, он получил лишь...»
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
Бокс | 27.07.2025, 09:01
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Безумный трансфер. Ливерпуль планирует подписать форварда за 173 млн евро
Безумный трансфер. Ливерпуль планирует подписать форварда за 173 млн евро
25.07.2025, 23:03 12
Футбол
Это провал. В Мадриде разочарованы ситуацией вокруг Лунина
Это провал. В Мадриде разочарованы ситуацией вокруг Лунина
26.07.2025, 03:22 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик делает это до боя. Я знаю, как его победить»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик делает это до боя. Я знаю, как его победить»
26.07.2025, 05:40 9
Бокс
Турки Аль-Шейх категорически против делать Усику бой с этим боксером
Турки Аль-Шейх категорически против делать Усику бой с этим боксером
26.07.2025, 00:02 6
Бокс
Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера. Клуб отправил запрос
Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера. Клуб отправил запрос
26.07.2025, 17:59 27
Футбол
Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
27.07.2025, 09:42 8
Бокс
Игрок Полесья: «Наши эксперты говорят Андорра, Андорра, а там...»
Игрок Полесья: «Наши эксперты говорят Андорра, Андорра, а там...»
26.07.2025, 01:25 36
Футбол
Александр УСИК: «Они бьют так сильно, как лошадь копытом»
Александр УСИК: «Они бьют так сильно, как лошадь копытом»
26.07.2025, 12:55 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем