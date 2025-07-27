Висcел Кобе – Барселона – 1:3. Обкатка новичков. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 27 июля, состоялся товарищеский матч между «Виссел Кобе» и каталонской «Барселоной».

Испанский гранд одержал уверенную победу со счетом 3:1.

За каталонцев первые голы забили Руни Барджи и Дро. Английский форвард Маркус Решфорд тоже дебютировал за команду, но результативными действиями не отличался.

Товарищеский матч.

Виссел Кобе – Барселона – 1:3

Голы: Мияширо, 42 – Гарсия, 33, Барджи, 77, Дро, 87