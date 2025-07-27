27.07.2025 13:00 – FT 1 : 3
Испания27 июля 2025, 17:43 |
337
0
Висcел Кобе – Барселона – 1:3. Обкатка новичков. Видео голов и обзор матча
Каталонцы победили в товарищеском матче в Азии
27 июля 2025, 17:43 |
337
0
В воскресенье, 27 июля, состоялся товарищеский матч между «Виссел Кобе» и каталонской «Барселоной».
Испанский гранд одержал уверенную победу со счетом 3:1.
За каталонцев первые голы забили Руни Барджи и Дро. Английский форвард Маркус Решфорд тоже дебютировал за команду, но результативными действиями не отличался.
Товарищеский матч.
Виссел Кобе – Барселона – 1:3
Голы: Мияширо, 42 – Гарсия, 33, Барджи, 77, Дро, 87
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 июля 2025, 13:22 10
Артем Довбик может перебраться в чемпионат Турции
Футбол | 27 июля 2025, 16:09 0
Поединок состоится 27 июля в 19:00 по Киеву
Бокс | 27.07.2025, 10:17
Бокс | 26.07.2025, 22:06
Бокс | 27.07.2025, 09:01
Комментарии 0
Популярные новости
25.07.2025, 23:03 12
26.07.2025, 03:22 2
26.07.2025, 05:40 9
26.07.2025, 00:02 6
26.07.2025, 17:59 27
27.07.2025, 09:42 8
26.07.2025, 01:25 36
26.07.2025, 12:55 1