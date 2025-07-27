Первые голы Дро и Барджи, дебют Рэшфорда. Барса одолела Виссел Кобе

В воскресенье, 27 июля, состоялся товарищеский матч между «Виссел Кобе» и каталонской «Барселоной».

Встречу принимал «Ноевир Стэдиум Кобе» в Кобе. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по Киеву.

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Испанский гранд добыл уверенную победу со счетом 3:1. Дебютировал с составе «сине-гранатовых» Маркус Рэшфорд, первые голы за «Барселону» забили Руни Барджи и Дро.

Товарищеский матч.

Виссел Кобе – Барселона – 1:3

Голы: Мияширо, 42 – Гарсия, 33, Барджи, 77, Дро, 87

Фото матча:

ФК Барселона

ФК Барселона