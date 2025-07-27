Первые голы Дро и Барджи, дебют Рэшфорда. Барса одолела Виссел Кобе
Испанский гранд добыл победу со счетом 3:1
В воскресенье, 27 июля, состоялся товарищеский матч между «Виссел Кобе» и каталонской «Барселоной».
Встречу принимал «Ноевир Стэдиум Кобе» в Кобе. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Испанский гранд добыл уверенную победу со счетом 3:1. Дебютировал с составе «сине-гранатовых» Маркус Рэшфорд, первые голы за «Барселону» забили Руни Барджи и Дро.
Товарищеский матч.
Виссел Кобе – Барселона – 1:3
Голы: Мияширо, 42 – Гарсия, 33, Барджи, 77, Дро, 87
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья Забарный настроен перейти в «ПСЖ»
Дик Шнейдер дважды становился чемпионом Нидерландов и выигрывал еврокубок