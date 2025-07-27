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Товарищеские матчи
Виссел Кобе
27.07.2025 13:00 – FT 1 : 3
Барселона
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Товарищеские матчи
27 июля 2025, 15:25 |
759
1

Первые голы Дро и Барджи, дебют Рэшфорда. Барса одолела Виссел Кобе

Испанский гранд добыл победу со счетом 3:1

27 июля 2025, 15:25 |
759
1
Первые голы Дро и Барджи, дебют Рэшфорда. Барса одолела Виссел Кобе
ФК Барселона

В воскресенье, 27 июля, состоялся товарищеский матч между «Виссел Кобе» и каталонской «Барселоной».

Встречу принимал «Ноевир Стэдиум Кобе» в Кобе. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Испанский гранд добыл уверенную победу со счетом 3:1. Дебютировал с составе «сине-гранатовых» Маркус Рэшфорд, первые голы за «Барселону» забили Руни Барджи и Дро.

Товарищеский матч.

Виссел Кобе – Барселона – 1:3

Голы: Мияширо, 42 – Гарсия, 33, Барджи, 77, Дро, 87

Фото матча:

ФК Барселона
ФК Барселона
ФК Барселона
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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AndiM
А крАхмаль чого знову з пов'язками? Сліди від ін'єкцій прикривають наймолодшага афріканскага 30летнега спартцмєна?
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