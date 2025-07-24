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Испания
24 июля 2025, 13:07 |
82
0

Виссел Кобе – Барселона. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 27 июля в 13:00 по Киеву

24 июля 2025, 13:07 |
82
0
Виссел Кобе – Барселона. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Барселона

27 июля на Мисаки Парк Стэдиум пройдет товарищеский матч, в котором Виссел Кобе встретится с Барселоной. Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени.

Виссел Кобе

Команда не чужая для Каталонии - хотя бы потому, что именно тут заканчивал играть Андрес Иньеста. Правда, получилось выйти на пик уже после того, как великий плеймейкер ушел. Выиграв впервые Джей-Лигу в 2023-м году, потом получилось сохранить титул, еще и прибавив Кубок Императора.

Вроде бы не лучшим образом показывала себя команда в новом сезоне. В Лиге чемпионов, выиграв первый поединок 1/8 финала у Кванчжу 2:0, потом дали сопернику взять реванш. А в экстра-тайме Асани к реализованному пенальти на 85-й минуте прибавил решающий мяч на 118-й. Хватало осечек и на внутренней арене. Но, выиграв шесть из семи крайних матчей, получилось выдать впечатляющий рывок. Получилось даже к паузе вырваться на первое место - сейчас получается опережать Касиму Антлерс и Касиву Рейсол на пару очков, 46 против 44.

Барселона

Клуб год назад убирал с тренерского поста другую свою легенду, Хави. Что было закономерно: в сезоне 2023/2024 не получилось взять ни единого трофея. Но более опытный именно как тренер Флик сразу проявил себя великолепно: даже без основного вратаря, Тер Штегена, и с постоянными финансовыми проблемами, что ограничивало усиление, получилось выиграть все внутренние трофеи, причем везде, и в Суперкубке, и в Примере, и в Копе дель Рей, удавалось громить Реал. А как расцвел Ямаль!

Сейчас уже получается вернуться на Камп Ноу, и в целом экономический базис укрепляется. Все равно проблемы с регистрацией есть, но получилось купить Жоана Гарсию и, на этой неделе, арендовать Рашфорда. Хотя так хотели еще и Нико Уильямса...

Статистика личных встреч

В 2019-м и 2023-м году уже были товарищеские матчи. И в обоих случаях каталонский гранд выиграл с идентичным счетом 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что тут что-то изменится. Ставим на то, что гости снова выиграют с форой -1 гол (коэффициент - 1,8).

Прогноз Sport.ua
Виссел Кобе
27.07.2025 -
13:00
Барселона
Фора Барселоны (-1) 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Виссел Кобе Барселона товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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